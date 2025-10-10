▲女騎士停機車格卻秒吃罰單，警曝原因讓她嘆「真的是繳學費」。（圖／翻攝自爆料公社）

台灣的機車密度世界第一，許多城市為了增加停車格，可能會將停車位劃設在人行道上。一名女網友投訴，她日前為了停車，將機車騎上人行道，不料下一秒就遭巡邏的員警開出紅單，才知道停在人行道上的停車格時，機車必須用牽的，感嘆真的是「繳學費」。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，她日前騎車外出，停車時因車格劃設在人行道上，於是就將機車騎上人行道，不料車子才剛停好，旁邊立刻有一名警員走上來，要求她出示身份證要開罰單，她當即質疑「我停在停車格啊，為什麼要罰」，警員才解釋「人行道不能騎車，要用牽的」。

原PO表示，她最後收到了600至900元的罰單，也是第一次知道，若停車格在人行道上，機車停上去要用牽的，真的是「已知用火」，當繳學費了。她最後也說，自己是交通法盲，她確實有違規，警方開單是依法行事，她都虛心接受，也希望自己的經歷可以提醒更多人避免違規。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「沒有遇過還真的不知道，一般都會圖個方便，直接騎到停車格」、「正確，人行道只能用牽的」、「記得好久前，有個火車站也是這樣上新聞，一堆腳踏車騎人行道」、「規劃問題，人行道就人行道 劃格子幹什麼，根本陷阱」。