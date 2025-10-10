　
女騎士停機車格卻秒吃罰單　警曝原因讓她嘆「真的是繳學費」

▲▼機車停在停車格卻吞罰單 理由曝光讓她嘆：當繳學費。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女騎士停機車格卻秒吃罰單，警曝原因讓她嘆「真的是繳學費」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣的機車密度世界第一，許多城市為了增加停車格，可能會將停車位劃設在人行道上。一名女網友投訴，她日前為了停車，將機車騎上人行道，不料下一秒就遭巡邏的員警開出紅單，才知道停在人行道上的停車格時，機車必須用牽的，感嘆真的是「繳學費」。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，她日前騎車外出，停車時因車格劃設在人行道上，於是就將機車騎上人行道，不料車子才剛停好，旁邊立刻有一名警員走上來，要求她出示身份證要開罰單，她當即質疑「我停在停車格啊，為什麼要罰」，警員才解釋「人行道不能騎車，要用牽的」。

原PO表示，她最後收到了600至900元的罰單，也是第一次知道，若停車格在人行道上，機車停上去要用牽的，真的是「已知用火」，當繳學費了。她最後也說，自己是交通法盲，她確實有違規，警方開單是依法行事，她都虛心接受，也希望自己的經歷可以提醒更多人避免違規。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「沒有遇過還真的不知道，一般都會圖個方便，直接騎到停車格」、「正確，人行道只能用牽的」、「記得好久前，有個火車站也是這樣上新聞，一堆腳踏車騎人行道」、「規劃問題，人行道就人行道 劃格子幹什麼，根本陷阱」。

10/08 全台詐欺最新數據

台灣男入境日本　當場被捕！
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
顏正國靈堂開放時間、地點曝光！

落實「五打七安」！台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

落實「五打七安」！台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

為落實行政院推動的「五打七安」政策，法務部行政執行署台南分署近期強化對交通、毒駕及公路違規等案件的執行力道，25歲洪男因毒駕被重罰12萬元，連同交通罰單及牌照稅共積欠逾16萬元，經分署追繳由親屬代繳清償；另68歲王男累積520筆違規未繳，遭查封土地即將第三次拍賣，最終家人協助在拍賣前繳清欠款。

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

男駕車停在十字路口　真相竟是喪屍昏迷

男駕車停在十字路口　真相竟是喪屍昏迷

註銷偽造車牌上路　警AI上路1個月查獲27起

註銷偽造車牌上路　警AI上路1個月查獲27起

日本母女逛超商！他見1舉動喊「文化衝擊」

日本母女逛超商！他見1舉動喊「文化衝擊」

