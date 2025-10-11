這樣看煙火太危險！車停國3路肩頭手伸窗外欣賞　慘被警勸離

▲車輛疑似為欣賞國慶煙火而停放國3中興路段路肩，乘客還將頭手伸出車窗外。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國慶煙火首度在南投縣施放，10日晚間圓滿落幕，但施放40分鐘內的壯麗景觀，卻造成鄰近的國道3號路段出現用路人緩慢行駛，甚至有少數車輛暫停，疑似在欣賞煙火的亂象；國道警方指出，當時均立刻調派巡邏車勸導駛離。

國慶煙火昨晚自8時準時施放、至8時40分結束，從相關國道3號監視器畫面看來，8時26分時在中興路段南下225K+730處路肩，就有2台車輛開啟閃黃燈暫停，其中一台副駕駛座的乘客甚至將車窗降下、伸出頭手，狀似在欣賞美麗的煙火，險象環生。

▲國慶煙火施放期間，國道3號南下中興路段路肩有少數車輛暫停。（圖／翻攝「記者爆料網」）

國道警局第七大隊表示，該大隊因應國慶煙火施放活動，在中興至名間路段規劃有重守、小區域巡邏及專責事故處理等勤務，以加強煙火施放期間交通疏導；煙火施放時，國3南投路段北上外側車道偶有車速間歇性緩慢行駛，南下路段路肩則有少數車輛暫停，經派遣巡邏車勸導駛離後，幸無發生事故或嚴重回堵情事故。

▲▼國慶煙火景象壯麗。（圖／南投縣政府提供）

國道七隊呼籲，用路人行駛國道時，避免為觀賞煙火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全；依據《道路交通管理處罰條例》第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，可處汽車駕駛人3000元至6000元罰鍰；另如於行駛中將頭、手探出車外觀看或拍照等行為，致行駛時險有危險情事，將依《道路交通管理處罰條例》第30條1項7款處3000元至1萬8000元罰鍰。