怕感染鉤端螺旋體病！救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

近來有不少民眾前去花蓮光復鄉，協助清淤，不過，網路上卻傳出消息，指水災後會孳生鉤端螺旋體，因此民眾救災後最好丟棄身上的衣服。對此，台灣事實查核中心表示，水災後確實容易增加感染鉤端螺旋體的風險，但是與衣物無關，只要正常清洗即可，不用丟棄，也不必特別使用漂白水殺菌。

最近社群平台上熱傳一則消息，內容指出，水災後孳生鉤端螺旋體會致死，所以建議民眾救災後，「身上的衣服可以不要就不要，丟掉吧」。

事實查核中心向台北馬偕醫院醫務室主任邱南昌、國立陽明交通大學附設醫院感染科主治醫師黃士澤求證。邱南昌表示，其實不需要丟掉，因為鉤端螺旋體細菌不會透過衣物感染，衣服只要照正常方式洗乾淨就可以了，另外，鉤端螺旋體病在台灣並不常見，通常是皮膚傷口碰到內有鉤端螺旋體的汙水，才會感染。

邱南昌指出，鉤端螺旋體病的潛伏期較長，感染當下不會馬上察覺，至於症狀，則包含發燒、嘔吐、腹瀉、黃疸等，如果病情嚴重，確實有致死可能，但機率較低。邱南昌也說，皮膚有傷口時，更要注意體表的其他常見細菌，例如金黃色葡萄球菌、類鼻疽等，也都會引發感染。

黃士澤也指出，「鉤端螺旋體是直接從污水進入皮膚傷口，而不會先附著在衣物上，再由衣物感染人體」，所以網傳說法太誇大，會造成不必要的恐慌，救災後，沾到泥濘及汙水的衣服只要正常清洗即可，也不需要額外添加漂白水殺菌。

至於鉤端螺旋體病是什麼？台灣疾管署曾說明，鉤端螺旋體病是由鉤端螺旋體感染所引起的疾病，病原菌廣泛存在於齧齒類動物（如老鼠）、野生動物、寵物（狗，貓較少見）和牲畜（牛、豬、馬）等，人類則是經由食入或接觸受感染動物尿液或組織污染的水、土壤、食物而感染。另檢視疾管署統計資料，從2021年至2025年，每年台灣鉤端螺旋體感染人數約為80人左右。