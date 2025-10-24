才爆非洲豬瘟！馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

▲馬祖北竿芹壁沙灘發現疑似死亡豬隻。（圖／記者鄭逢時翻攝）



記者鄭逢時、許宥孺／金門報導

台中驚傳疑似非洲豬瘟，昨（23）日金馬澎分署馬祖岸巡隊接獲通報，北竿芹壁沙灘發現疑似死亡豬隻，立即通報相關單位啟動非洲豬瘟防疫應變機制，經檢疫人員到場採樣及環境清消後，完成死亡豬隻焚燬及掩埋作業。

2018年鄰近國家爆發非洲豬瘟疫情後，海巡署即設置防制非洲豬瘟緊急應變機制，落實岸海相關勤務，多年來處置豬屍，均有一套標準作業程序。

▲防疫人員到場採樣。（圖／記者鄭逢時翻攝）



農業部於22日公告台中市發生疑似非洲豬瘟案例，海洋委員會主委管碧玲指示成立緊急應變中心，並於同（22）日1230時召開海巡署第一次應變會議，啟動「防範非洲豬瘟疫情專案計畫」，要求各單位秉持「防疫視同作戰」態度，全力守護國門及民眾健康。

海巡署表示，全面加強港口與岸際檢查，所有進港漁船實施100％安檢，若查獲病死豬隻或畜禽廢棄物，將立即通報防檢疫機關採樣，並由相關單位焚燒或掩埋；同時加強防範走私，落實邊境管制，也針對走私豬隻、冷凍豬肉及相關製品，強化高風險路徑查緝，另透過雷達監控、海上巡查及情資研判，掌握可疑船舶動態，遇有異常立即派艇攔查。

▲豬隻已焚燬掩埋。（圖／記者鄭逢時翻攝）



海巡署統計，今年迄今已執行海上登檢可疑船舶141艘次、進港船舶安檢130萬餘艘次，並針對漁民進行176萬餘人次的防疫宣導，確保即時應變、有效防堵。

海巡署強調，海巡人員將秉持「最高標準、最嚴謹態度、寧可多做、不可少做」的原則，全面動員投入非洲豬瘟防堵作戰。也呼籲民眾切勿心存僥倖攜帶或走私豬肉製品入境，違者將依《動物傳染病防治條例》裁處最高100萬元罰鍰，國人如發現海漂豬隻、疑似走私或其他不法情事，請立即撥打「118」報案專線，共同守護國人健康及產業安全。