社會 社會焦點 保障人權

才爆非洲豬瘟！馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

▲▼馬祖北竿芹壁沙灘發現疑似死亡豬隻。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲馬祖北竿芹壁沙灘發現疑似死亡豬隻。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時、許宥孺／金門報導

台中驚傳疑似非洲豬瘟，昨（23）日金馬澎分署馬祖岸巡隊接獲通報，北竿芹壁沙灘發現疑似死亡豬隻，立即通報相關單位啟動非洲豬瘟防疫應變機制，經檢疫人員到場採樣及環境清消後，完成死亡豬隻焚燬及掩埋作業。

2018年鄰近國家爆發非洲豬瘟疫情後，海巡署即設置防制非洲豬瘟緊急應變機制，落實岸海相關勤務，多年來處置豬屍，均有一套標準作業程序。

▲▼馬祖北竿芹壁沙灘發現疑似死亡豬隻。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲防疫人員到場採樣。（圖／記者鄭逢時翻攝）

農業部於22日公告台中市發生疑似非洲豬瘟案例，海洋委員會主委管碧玲指示成立緊急應變中心，並於同（22）日1230時召開海巡署第一次應變會議，啟動「防範非洲豬瘟疫情專案計畫」，要求各單位秉持「防疫視同作戰」態度，全力守護國門及民眾健康。

海巡署表示，全面加強港口與岸際檢查，所有進港漁船實施100％安檢，若查獲病死豬隻或畜禽廢棄物，將立即通報防檢疫機關採樣，並由相關單位焚燒或掩埋；同時加強防範走私，落實邊境管制，也針對走私豬隻、冷凍豬肉及相關製品，強化高風險路徑查緝，另透過雷達監控、海上巡查及情資研判，掌握可疑船舶動態，遇有異常立即派艇攔查。

▲▼馬祖北竿芹壁沙灘發現疑似死亡豬隻。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲豬隻已焚燬掩埋。（圖／記者鄭逢時翻攝）

海巡署統計，今年迄今已執行海上登檢可疑船舶141艘次、進港船舶安檢130萬餘艘次，並針對漁民進行176萬餘人次的防疫宣導，確保即時應變、有效防堵。

海巡署強調，海巡人員將秉持「最高標準、最嚴謹態度、寧可多做、不可少做」的原則，全面動員投入非洲豬瘟防堵作戰。也呼籲民眾切勿心存僥倖攜帶或走私豬肉製品入境，違者將依《動物傳染病防治條例》裁處最高100萬元罰鍰，國人如發現海漂豬隻、疑似走私或其他不法情事，請立即撥打「118」報案專線，共同守護國人健康及產業安全。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

農業部昨（23日）赴經濟委員會報告非洲豬瘟後續防疫作為。藍委鄭天財質詢時指出，對民眾的宣導很重要，國人出國的時候，就要告訴他，去國外不要買什麼東西回來，這很重要，農業部、防檢署、關務署都要朝這方面努力。農業部長陳駿季無奈表示，防檢署相關3千多萬被刪2千萬，但就算被刪，還是努力宣導。事實上，根據總預算審查結果，在野黨曾提案刪除防檢署媒宣預算3400多萬，最終撤案，但在通案刪除部分，疾管署媒宣預算仍遭刪減60%，「邊境管制預算」則是被刪2000萬。

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

未來禁止餵食廚餘？盧秀燕：中央地方思考中

未來禁止餵食廚餘？盧秀燕：中央地方思考中

追28頭豬隻流向！農業部次長：不是問題豬

追28頭豬隻流向！農業部次長：不是問題豬

