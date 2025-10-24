　
ATM出鈔口「吐出毒蛇」！泰女領錢嚇瘋　含劇毒被咬恐喪命

▲▼ATM出鈔口「吐出毒蛇」！她領錢嚇瘋。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國一名女子在領錢時，ATM出鈔口突然吐出一條毒蛇。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國素林府一名女子24日前往提款機領錢時，竟然在取鈔口發現一條毒蛇與鈔票一同吐出，嚇得她不敢輕舉妄動，並眼睜睜看著鈔票連同毒蛇一起被機器收回，最終只能報警求助。

根據Khaosod報導，這起離奇事件發生在素林府拉姆敦區的某銀行提款機前，該名女護理師24日上午9時原本要在此提領900泰銖（約新台幣847元），但當機器開始吐鈔時，一條蛇突然連同鈔票從出鈔口竄出。

護理師回憶道，「我當時非常害怕，根本不敢碰那些錢，嚇得只能後退。」該名女子事後向警方描述，她立即後退並遠離提款機，就這樣眼睜睜看著出鈔口自動關閉，而她的錢就這樣與蛇一起被收回至機器內部。

▲▼ATM出鈔口「吐出毒蛇」！她領錢嚇瘋。（圖／翻攝自khaosod）

警方趕往現場後，發現提款機內確實有一張100泰銖（約新台幣94元）鈔票露出，但嘗試取出時只能拉出這一張，其餘800泰銖（約新台幣752元）已與那條蛇一起退回機器深處。

根據警方初步判斷，這條蛇極可能是馬來亞蝮蛇（紅口蝮，Malayan pit viper，學名Calloselasma），屬於劇毒蛇類。這種蛇的毒液主要攻擊血液系統，被咬傷後會造成大量異常出血，10分鐘內傷口周圍就會快速腫脹變色，嚴重者可能因失血過多導致血壓驟降而死亡。

馬來亞蝮蛇廣泛分布於東南亞地區，在泰國各地都能見到，尤其在南部地區數量較多。由於牠們善於適應人工環境，經常出沒在橡膠園或油棕櫚種植園中，因此咬傷事件時有所聞，被列為泰國境內對人類威脅最大的毒蛇之一。

目前警方已聯繫該提款機所屬銀行，要求技術人員前來開啟機器，以便取出機器內的毒蛇和剩餘鈔票。在問題解決前，這台提款機已暫停服務。

10/23 全台詐欺最新數據

關鍵字：

泰國提款機毒蛇驚悚東南亞要聞

