電子煙電池爆炸！「金屬碎片」刺穿心臟　泰男嘴巴焦黑慘死

▲警方在河邊發現一具屍體，身體多個部分焦黑。（圖／翻攝自สภ. เมืองหนองบัวลำภู，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子在釣魚時抽電子煙，沒想到電子煙電池卻突然爆炸，金屬碎片當場刺穿男子的心肺，臉部、嘴巴、胸口以及左手都有嚴重傷口，使其不幸身亡，而這也成為泰國史上首例被確認是因電子煙爆炸而死亡的案例。

根據The Thaiger報導，47歲男性死者18日前往農磨蘭普府一條洩洪道垂釣時，隨身攜帶的電子煙突然爆炸，導致他身上多處被炸傷死亡，被發現時已無生命跡象。警方最初曾懷疑是他殺案件，但解剖結果卻揭露了令人震驚的死因真相。

法醫報告顯示，死者口腔、臉部、胸部及左手都有嚴重創傷，口中和手上可見灼燒留下的煙灰痕跡。其中左手傷勢最為嚴重，血肉模糊並發現金屬碎片嵌入，完全符合爆炸裝置造成的傷害特徵。

最關鍵的證據是，鑑識人員在死者胸腔內發現三塊金屬碎片，經確認為電子煙爆炸後的殘骸。電池爆炸威力強大，碎片穿透肺部及心臟，造成致命的內臟損傷。

法醫在報告中寫道，「現場沒有槍傷痕跡，只有電子煙的爆炸碎片，肺部和心臟都被摧毀了。」而解剖結果也確認，死者在爆炸瞬間立即死亡。

泰國知名Facebook粉絲專頁「Drama Addict」22日發文證實此事，「這不是假消息，證據不會說謊。解剖結果和金屬碎片都證明了，就是這支電子煙殺死了他。」

《第7頻道》報導指出，雖然類似事件在海外時有耳聞，但這是泰國首次確認因電子煙爆炸導致死亡的案例。發生爆炸的電子煙疑似使用劣質或經過改裝的電池。