國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

向詐騙集團開嗆！李在明警告柬埔寨「別碰韓國人」：否則雖遠必誅

▲▼南韓總統李在明24日前往大邱。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明24日前往大邱。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

針對近期在柬埔寨等東南亞地區接連發生韓國人遭詐騙集團綁架、虐待、電擊致死案件，南韓總統李在明表達強烈憤怒，下令政府各部門全面應對。他強調，必須讓國際犯罪組織明白「只要敢碰韓國人，就會付出慘痛代價」，展現政府徹底根除跨國詐騙與暴力犯罪的決心。

根據韓媒《中央日報》，李在明昨（23）日下午在位於首爾市龍山區的總統辦公室召開「民生侵害跨國犯罪根絕會議」，痛批柬埔寨等地針對韓國人的詐騙與暴力案件氾濫，要求政府各部門應藉此機會徹底連根拔除。他強調，「未來國際犯罪組織若膽敢碰韓國人，或將其捲入犯罪，我要讓他們知道結局只有家破人亡。」

據悉，因近期有22歲朴姓男大生在柬埔寨遭電擊虐殺，引發社會震動與恐慌，導致李在明緊急召開主持會議，外交部、法務部、國家情報院、警察廳及金融委員會等相關部門高層皆出席。

李在明表示，政府將全力支援「跨國犯罪特別應對本部」，確保相關機構能迅速採取行動。

各部會亦報告具體對策，外交部承諾加強駐外館處對韓國受害者的援助與資訊共享，法務部強化國際引渡程序，國家情報院擴大蒐集海外犯罪組織情報，警察廳則將與國際刑警組織（Interpol）合作追蹤犯罪網絡，金融委員會則提出阻斷詐騙資金流向與假帳戶交易的措施。

近期在柬埔寨、寮國及泰國等地，針對韓國人的詐騙、毒品、非法博弈犯罪持續蔓延，甚至有跡象顯示部分中國籍組織已將據點轉移至緬甸，令南韓政府擔憂單靠掃蕩同一地區並無法根治，恐出現「氣球效應」，即取締一地，犯罪就會轉移至他處。

李在明的強硬發言，被視為南韓政府將對跨國詐騙犯罪啟動「全面反攻」的明確信號。南韓總統辦公室官員透露，「總統意志十分堅定，並指示同時追查與沒收犯罪所得，確保不讓犯罪分子有利可圖。」

此外，李在明預定於27日前往馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）出席東南亞國協（ASEAN）峰會，屆時也將與柬埔寨總理會晤，並在會議上正式提出「打擊跨國詐騙犯罪」議題，呼籲東南亞各國建立多邊合作機制，共同打擊橫跨國界的犯罪網絡。

南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛指出，「詐騙犯罪涉及多國國民跨境作案，僅靠雙邊協議難以有效遏止。總統很可能在ASEAN峰會上呼籲各國展開多國協調與聯合行動。」

更多新聞
