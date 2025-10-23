　
染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：打疫苗不只防流感

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近期全台肺炎病例增加，急診與病房都出現壅塞現象。醫師姜冠宇昨（22）日發文指出，這波狀況其實反映了人口健康結構「越來越脆弱」，呼籲民眾從預防做起，尤其是「接種流感疫苗」不是只為了防流感，而是為了防止整個身體的連鎖風險。

姜冠宇表示，近期已有急診患者入院後才確診肺炎，甚至造成院內感染，顯示病毒傳播與共病風險的真實威脅，「流感不僅是呼吸道疾病，也會對慢性病患者造成嚴重衝擊。」

根據醫學實證，流感感染後短期內「心血管事件」風險顯著上升，感染後三天內，40歲以上族群急性心肌梗塞發病風險高出近10倍，35歲以上族群中風風險高出近8倍，而心衰竭住院率則隨流感盛行率每上升5%，增加約24%。

而慢性病患者同樣風險大增。糖尿病族群在感染後，異常血糖事件增加74%，肺炎風險更高出7倍；氣喘病人則有高達8成出現急性惡化。姜冠宇指出，「減少感染頻率與嚴重度，你會更健康。」

▲▼心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他進一步引述國際追蹤研究表示，在曾發作心肌梗塞的患者中，接種流感疫苗後，一年內再發的心血管事件風險下降45%，效果甚至高於多數常見藥物；相比之下，降血壓藥可降低15%至25%、降血脂藥可降19%至30%、戒菸則降32%至43%。不過，他也強調，這不是取代藥物，而是「加乘的二級預防」。

姜冠宇直言，A型流感仍是全球變異率與傳染力最高的病毒之一，不能掉以輕心。流感感染後的兩周內，人體肺泡巨噬細胞比例會明顯下降，使患者在痊癒後短期內變得特別脆弱，「有人從此肺炎一直來敲門，每隔一段時間就復發。」

最後，他提醒道，住院中長者最常見的續發感染就是細菌性肺炎，而首位元凶便是肺炎鏈球菌，民眾應盡早完成流感與肺炎鏈球菌疫苗接種，「別等生病才想起要預防。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

許多人為減肥會大量吃生菜沙拉，卻感覺效果不佳。對此，腸胃科醫師鄭泓志在臉書分享，其實多吃生菜沙拉確實有助控制體重，但要吃對順序，同時搭配好油；根據研究，若能「餐前先吃、加少量橄欖油、避免高糖佐醬」，生菜沙拉將能減脂、穩定血糖並改善代謝。

