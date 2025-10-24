疑似問題豬肉流入台南！　市府即時攔截300公斤豬背皮

▲衛生局稽查人員進入食品公司清點疑似問題豬肉原料，總計300公斤全數封存未流入市面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為守護市民飲食安全，針對全國豬隻疫情風險升高，啟動肉品來源稽查與防疫強化措施，衛生局於23日清晨展開專案查覈，深入傳統市場、餐飲業與肉品製造業共62家業者，全面查驗豬肉來源與屠宰證明，結果均符合規定。

稽查中，市府人員進入台南市某食品公司，業者主動通報上游供應商要求回收疑似問題豬肉製品。現場清點發現20箱、共300公斤的豬背皮尚未拆封。23日下午2時，衛生局接獲彰化縣衛生局通知，確認該批原料來自台中市一處具風險畜牧場，產品已流入台南，市府立即要求業者全數退貨，並於24日派員全程監督銷退，確保未流入市面。

面對疫情風險，市府同步提升防疫強度。動物防疫保護處宣佈市內肉品市場自即日起實施5天禁運、禁宰措施，並加強場內外消毒與運輸車輛清潔。市場外亦懸掛「禁止私宰」、「全國禁運」等公告，提醒業者與民眾依規定辦理。此外，動保處與豬農建立「護城河式」防線，在豬場外撒佈生石灰，強化生物安全，全市亦禁止廚餘養豬，改由廚餘廠集中處理。

衛生局長李翠鳳說明，非洲豬瘟不會感染人類，民眾無須恐慌，但肉品管控不能鬆懈。衛生局將持續不定期抽查，確保市售肉品安全無虞。

市長黃偉哲提醒民眾，購買豬肉產品時應查看來源標示與屠宰標章，並保留購買憑證維護自身權益。他同時強調，非洲豬瘟病毒不耐高溫，豬肉務必煮熟再食用最安全，也呼籲業者切勿心存僥倖，違法將依法開罰。如有食安疑慮，可撥打0800-285-000專線洽詢。