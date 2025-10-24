　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

疑似問題豬肉流入台南！　市府即時攔截300公斤豬背皮

▲衛生局稽查人員進入食品公司清點疑似問題豬肉原料，總計300公斤全數封存未流入市面。（記者林東良翻攝，下同）

▲衛生局稽查人員進入食品公司清點疑似問題豬肉原料，總計300公斤全數封存未流入市面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為守護市民飲食安全，針對全國豬隻疫情風險升高，啟動肉品來源稽查與防疫強化措施，衛生局於23日清晨展開專案查覈，深入傳統市場、餐飲業與肉品製造業共62家業者，全面查驗豬肉來源與屠宰證明，結果均符合規定。

▲衛生局稽查人員進入食品公司清點疑似問題豬肉原料，總計300公斤全數封存未流入市面。（記者林東良翻攝，下同）

稽查中，市府人員進入台南市某食品公司，業者主動通報上游供應商要求回收疑似問題豬肉製品。現場清點發現20箱、共300公斤的豬背皮尚未拆封。23日下午2時，衛生局接獲彰化縣衛生局通知，確認該批原料來自台中市一處具風險畜牧場，產品已流入台南，市府立即要求業者全數退貨，並於24日派員全程監督銷退，確保未流入市面。

▲衛生局稽查人員進入食品公司清點疑似問題豬肉原料，總計300公斤全數封存未流入市面。（記者林東良翻攝，下同）

面對疫情風險，市府同步提升防疫強度。動物防疫保護處宣佈市內肉品市場自即日起實施5天禁運、禁宰措施，並加強場內外消毒與運輸車輛清潔。市場外亦懸掛「禁止私宰」、「全國禁運」等公告，提醒業者與民眾依規定辦理。此外，動保處與豬農建立「護城河式」防線，在豬場外撒佈生石灰，強化生物安全，全市亦禁止廚餘養豬，改由廚餘廠集中處理。

▲衛生局稽查人員進入食品公司清點疑似問題豬肉原料，總計300公斤全數封存未流入市面。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局長李翠鳳說明，非洲豬瘟不會感染人類，民眾無須恐慌，但肉品管控不能鬆懈。衛生局將持續不定期抽查，確保市售肉品安全無虞。

▲衛生局稽查人員進入食品公司清點疑似問題豬肉原料，總計300公斤全數封存未流入市面。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲提醒民眾，購買豬肉產品時應查看來源標示與屠宰標章，並保留購買憑證維護自身權益。他同時強調，非洲豬瘟病毒不耐高溫，豬肉務必煮熟再食用最安全，也呼籲業者切勿心存僥倖，違法將依法開罰。如有食安疑慮，可撥打0800-285-000專線洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華電信佳里機房10/28汰換交換機　723區碼電話恐短暫斷線

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊　週日照收全力維護防疫量能

疑似問題豬肉流入台南！　市府即時攔截300公斤豬背皮

青年提案地方響應、中央採納！　台南打造「青年審議民主」新模式

成醫AI「健康魔鏡」奪AI醫療領航大獎　揭開精準預防醫學新篇章

成大醫院連兩年躋身全球智慧醫院　打造「無牆醫療」走入社區與家庭

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

中華電信佳里機房10/28汰換交換機　723區碼電話恐短暫斷線

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊　週日照收全力維護防疫量能

疑似問題豬肉流入台南！　市府即時攔截300公斤豬背皮

青年提案地方響應、中央採納！　台南打造「青年審議民主」新模式

成醫AI「健康魔鏡」奪AI醫療領航大獎　揭開精準預防醫學新篇章

成大醫院連兩年躋身全球智慧醫院　打造「無牆醫療」走入社區與家庭

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

地方熱門新聞

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

新北瀑布逆轉飛起來　驚呆2萬人

他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

桃園機捷沿線最具潛力開發熱區　A10站招商

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

花蓮縣：秀林大天祥地區明繼續停班停課

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

南投肉品市場、養豬戶積極清消防堵非洲豬瘟

南投加強稽查豬肉製品來源防堵非洲豬瘟

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會啟用智慧生態教育基地

南投縣環保局籲廚餘瀝乾回收、不明豬肉丟垃圾車

搬四瓶水進議會質詢烏山頭水庫「種電水變綠」能喝嗎？

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

更多熱門

相關新聞

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

農業部昨（23日）赴經濟委員會報告非洲豬瘟後續防疫作為。藍委鄭天財質詢時指出，對民眾的宣導很重要，國人出國的時候，就要告訴他，去國外不要買什麼東西回來，這很重要，農業部、防檢署、關務署都要朝這方面努力。農業部長陳駿季無奈表示，防檢署相關3千多萬被刪2千萬，但就算被刪，還是努力宣導。事實上，根據總預算審查結果，在野黨曾提案刪除防檢署媒宣預算3400多萬，最終撤案，但在通案刪除部分，疾管署媒宣預算仍遭刪減60%，「邊境管制預算」則是被刪2000萬。

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

知名壽喜燒爆食安疑慮　豊漁：單一個案「停業至查明原因」

知名壽喜燒爆食安疑慮　豊漁：單一個案「停業至查明原因」

台南90歲嬤遭棄屍嘉義！兒：想讓媽媽回歸自然

台南90歲嬤遭棄屍嘉義！兒：想讓媽媽回歸自然

青年提案地方響應、中央採納！台南打造「青年審議民主」新模式

青年提案地方響應、中央採納！台南打造「青年審議民主」新模式

關鍵字：

豬肉台南豬背皮食安防疫

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面