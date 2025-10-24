　
地方 地方焦點

國際火舞藝術節《火神祭》震撼漁光島　2萬人潮點亮台南夜空

▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025國際火舞藝術節《火神祭》（Firemosa），24日晚上在台南漁光島月牙灣沙灘熱力開幕，現場湧入超過2萬名觀眾，一同見證火焰藝術與海景落日交織的震撼時刻，啟動儀式由副市長葉澤山、文化部次長李靜慧、雲嘉南風景區管理處處長徐振能及即將成真火舞團團長蔡宏毅共同主持，宣告這場為期三天的國際火舞盛典正式引燃。

▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）

下午由獨立樂團粗大Band及麋先生（Mixer）暖場開唱，吸引大批樂迷湧入沙灘；夕陽餘暉中火舞落日遊行登場，舞者、火焰與藝術裝置在海風中交織，漁光島絕美天際線讓遊客驚嘆連連。

▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）

夜間主舞台演出更是火力全開，包括日本武士火舞大師Kiwamu Miyakubo、英國空中射箭表演者Orissa Kelly、匈牙利火舞冠軍Attila Oltyan、韓國當代火焰藝術家Gani Kim與台灣即將成真火舞團等來自5國、逾10組團隊輪番登場，火扇、雙棍、高空射箭與刀術火舞將海岸夜色推向高潮，觀眾驚呼不斷。

▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局表示，漁光島近年已成台灣指標性藝文節慶舞台，結合音樂、裝置藝術及日落景觀，吸引國內外旅客慕名而來。今年適逢光復節連假，市府同步推出「大貓出任務」活動，串連赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋與億載金城等古蹟景點，邀請民眾白天走讀歷史、晚上沉浸火舞藝術，體驗台南文化觀光的多重魅力。

▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）

《火神祭》自即日起連演三天，火焰、音樂與藝術將持續點亮漁光島夜空。更多活動詳情可至「藝遊台南」及「即將成真火舞團」臉書專頁查詢。

▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）▲2025國際火舞藝術節《火神祭》在漁光島熱情開幕，吸引逾2萬人湧入月牙灣沙灘觀賞演出。（記者林東良翻攝，下同）

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

火舞藝火神祭漁光島台南夜空

讀者迴響

