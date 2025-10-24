妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

▲豬肉攤老闆給折扣，竟釀成家庭暴力事件。（示意圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導

中國吉林省松原市日前發生一起駭人的家庭暴力事件。一名鄒姓男子因懷疑妻子與豬肉攤老闆有曖昧關係，竟在未加查證下持刀狂刺妻子腹部，導致她小腸破裂、橫結腸穿透命危，所幸緊急搶救後才保住性命。法院近日判決結果出爐，鄒男因犯下故意殺人未遂罪，被判處10年6個月有期徒刑。

事件發生在2025年3月。據陸媒報導，鄒男與妻子結縭超過三十年，當地人眼中的老夫妻。本是平凡的生活，卻因一次購肉過程出現裂痕，某日妻子在豬肉攤購物時，老闆主動給予折扣，這一幕讓鄒男心生懷疑，懷疑妻子與老闆關係不單純。

懷疑在心中日積月累，鄒男未曾與妻子攤牌，而是悶頭策劃攻擊。他將一把木柄刀藏於床頭，待妻子回家後突施襲擊，猛烈刺向她腹部。妻子重傷倒地，小腸與橫結腸受損，送醫後才撿回一命。

▲妻子事後不打算追究丈夫責任 。（圖／翻攝自微博）



在案件審理過程中，妻子表明自己不打算追究丈夫責任，並向法官求情，強調丈夫為家中經濟支柱、兩人關係向來無嚴重衝突，且家中尚有子孫需撫養。然而法院仍認定鄒男行為惡劣，雖考量其坦承犯行與妻子原諒的情節，最終仍判處10年6個月徒刑。

相關報導更一度登上微博熱搜榜，網友們對鄒男僅憑肉的價格就懷疑妻子出軌，紛紛留言「太離譜」、「疑心生暗鬼」，「本事都用來懷疑自己老婆了」，「30年的夫妻，終究抵不住豬肉」。