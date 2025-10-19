看懂了！妹子曝男友求歡前「1舉動」　大票共鳴：根本前戲暖場

▲一名女網友透露每次男友主動約吃火鍋或宵夜時，就是當天想要愛愛的暗示。（示意圖／Pixabay）

圖文／鏡週刊

情侶間的「求歡暗示」總令人會心一笑。一位女網友在Dcard上分享，每當男友心有所圖時，便會使出「美食攻勢」。如果他主動提出一起享用火鍋或宵夜大餐，當晚必定會提出親密要求；若她婉拒，男友還會加碼建議嘗試章魚燒、蚵仔煎等其他選項，殷勤的舉動早已徹底洩露他想「壞壞」的心思。

這種「先獻殷勤後求歡」的模式，在閨蜜圈中也引發爆笑共鳴，原PO透露男友每次求歡前，總會變得格外體貼，只要他一開口邀請吃火鍋或豐盛的宵夜，她便心知肚明，這是在預告當晚的親熱請求，甚至遭拒後還會加碼問是否要改吃章魚燒、蚵仔煎等點心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO閨蜜也深有同感表示，她的男友則是用「居家勞動」來作為信號，「男友只要開始打掃家裡，主動洗衣服、晾衣服，就表示男友要求歡了」，這些幽默的「求歡前奏曲」讓她們心領神會。

這篇貼文立刻在網上掀起熱議，許多網友紛紛認同，戲稱這類行為根本是「前戲」暖場的一部分：「給妳準備要進入狀態了，如果有甜言蜜語就更好了」、「我男友也是，吃飯是個好理由」、「我家的也會，平常都我在鏟屎，他想要的話就會自動去鏟」，多數人異口同聲稱讚這類伴侶是「貼心好隊友」。

不過，討論串中也有不同的聲音浮現。部分網友提醒，這類充滿儀式感的「浪漫攻勢」，在關係長期化或步入婚姻後，很可能會簡化消失，「我們都是想要就直接撲到對方身上，沒有什麼暗示」，並直言「他們的浪漫跟行為都只是為了要啪啪」。



更多鏡週刊報導

男友沒買生日蛋糕讓她抱怨想分了 網傻眼：這樣的人你也要？

男友定位「消失知名商圈1小時」 網揭老司機排毒行程：有來自國外的炒飯可以吃

誤以為男友2次求歡「她主動騎上去」 做到一半驚覺髮型不對！崩潰被接棒哥硬上