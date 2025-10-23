母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼：這是生理需求

▲男大生嫌女友吃太多和大便頻繁。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名21歲男生近日脫離母胎單身，但交往後卻發現女友每天都會大便，這讓他很在意，覺得有點不文雅，也不知道該怎麼暗示她。貼文一出網友開酸，「你適合單身，這世界上應該沒有女生適合你。」

原PO在Dcard以「女友吃太多和大便頻繁形象崩壞」為題發文，表示他今年結束了21年的單身生活，但女友在許多方面讓他感到驚訝，2人都是大學生，平時住在校外的租屋處，有時他會去女友家，但她幾乎每天都會大便，食量也相當驚人，每次吃3到4個御飯團，雖然她身高155公分，體重大約47kg，BMI正常；至於流汗，雖然沒有味道，但會感覺有些黏黏的。

原PO表示，感覺女友吃那麼多有反差，至於流汗可能是天氣太熱，而他最在意大便的部分，不知道怎麼形容，因為有點不文雅，卻不知該如何暗示女友她的這些反差。

貼文曝光後，網友紛紛留言「不然你以為女生都不大便、不流汗、不吃飯嗎」、「去交二次元女友啦笑死，不吃不拉不黏，滿足你幻想」、「每天大便很健康啊，有味道你不會買除臭劑」、「你每天不大便？你大便都是香的？」「你暗示她幹嘛？要別人不要吃飯？還是不要大便？」「又一篇奇文」。

也有女網友表示，「原來我的想法不孤單，身為人，吃喝拉撒都是生理需求啊，還有流汗一定會黏的，不是很正常的嗎？你的大腦邏輯在哪」、「你適合單身，這世界上應該沒有女生適合你」、「原PO求偶條件：常年便秘」。

