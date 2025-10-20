遲到扣多少薪水「不是公司說了算」　正確算法曝！網嘆：還是要做

▲遲到的話，薪水怎麼扣才正常？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果上班遲到或早退，公司可以扣多少錢？近日就有網友發文表示，她之前看到一篇文章，提及當事人遲到一分鐘就被扣一小時薪水，但大家卻似乎不覺得這個制度有問題，為何很多人都在做不符合勞基法的工作？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼很多台灣人在做不符合勞基法的工作」為標題發文，提到她之前看到一篇貼文，內容提到當事人遲到或早退一分鐘，就被扣了一個小時的薪水，但勞基法明明沒有直接規定遲到一分鐘要扣多少錢，大家卻沒有覺得這間公司的制度有問題，甚至覺得自己公司違法行徑是對的。

原PO進一步指出，正常來說，應該是依照員工的時薪或月薪來計算應該扣除的工資，不論是遲到一分鐘扣50元，又或是遲到未滿一小時以一小時計，其實都是不正確的扣薪方式，可能違反勞基法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你去找老闆講，講了就是資遣，很多公司都這樣，整個台灣都這樣，所以無奈還是要做啊」、「配得感低吧，沒有勞權意識，覺得講了也沒用，大家都這樣想，結果就是沒人去講」、「因為台灣符合勞基法的公司太少，一堆給你責任制的，不給報加班」、「因為你不做，還有人會去做」、「生活所迫啊，被壓榨還是要賺錢，不然哪來錢繳房租水電跟吃飯」。

根據104人力銀行的「法務長專欄」，蘇宏文律師先前曾指出，遲到扣薪有其計算方式，如果是時薪制勞工，為「時薪÷60分鐘×當月實際遲到分鐘=當月應扣工資」，如果是月新制勞工，則為「月薪÷30日÷8小時÷60分鐘×當月實際遲到分鐘=當月應扣工資」。