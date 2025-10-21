　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

▲第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮，實境節目主持人獎，敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉 Dora/來吧!哪裡怕。（圖／記者李毓康攝）

▲威廉日前才說，棒棒堂沒有人當兵。左4為朵拉Dora，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

針對藝人閃兵案，新北檢今（21日）發動第三波行動，除了「棒棒堂」的威廉，現在小杰也被拘提。事實上，威廉之前就曾說，棒棒堂中沒有人當兵，但原因他並不清楚，而這段話在當時也掀起討論，不少網友都直呼「順便把六棒都抖出來一下」、「真的是好棒棒」。

威廉5月被爆出閃兵的負面消息後，在10月中露面受訪，透露事件爆發後，他就沒有收入了，也已經開始考慮賣房。與此同時，他也透露棒棒堂沒有人當兵，至於每個人的原因，「我並不清楚。我跟他們說影響到大家了，非常抱歉，遺憾，看能不能夠時間久一點後，希望六人健康都保持好一點，開成軍三十年的演唱會、半百演唱會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第60屆金鐘獎TVBS慶功宴，實境節目主持人獎，敖犬、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉 Dora/來吧!哪裡怕。（圖／記者李毓康攝）

▲威廉（右1）、小杰（右2）都捲入閃兵案。（圖／記者李毓康攝）

當時就有不少網友表示，「只有我覺得他好像拖其他六棒成員下水的感覺？」「還有房子可以賣，代表不會沒錢啊」、「不當兵也沒見他們有紅到哪裡去」、「去盡自己的義務吧」、「沒當兵還想一起開演唱會，超爛，先去還兵役」、「拖別人下水是怎樣」、「這團完全不想看」、「逃兵，去補當」。

棒棒堂的小杰今（21）也因閃兵案被拘提，而他在5月受訪時曾說，「我自己有家族性遺傳疾病所以沒當，當初有去醫院做檢查」。

另外，小煜因患有僵直性脊椎炎獲判免役，「我到現在每天至少要花15分鐘才能從床上起來。」阿緯同樣罹患僵直性脊椎炎，敖犬則是因為脊椎受傷免役，至於王子先前則未回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

已達放假標準　氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做乾脆廢掉

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

4生肖遇月亮金星合相「魅力滿出來」　主動出擊脫單！

6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

已達放假標準　氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做乾脆廢掉

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

4生肖遇月亮金星合相「魅力滿出來」　主動出擊脫單！

6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

2026旅遊趨勢五大關鍵字！AI規劃年增190%　意義探索成顯學

「黃烷-3-醇」抗氧化護心血管　巧克力、茶、蘋果都含有

【會見習近平？】鄭麗文：為兩岸和平，該做的交流都願意

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

風神將轉向！　今明「大量降雨」

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

更多熱門

相關新聞

閃兵案爆！占星師6天前預言：知名人士爆醜聞

閃兵案爆！占星師6天前預言：知名人士爆醜聞

藝人王大陸2月間爆出閃兵，案情持續延燒，檢警展開第三波閃兵案搜索行動。一名占星師6天前曾在Threads表示「10月15日到11月初將有政治人物或知名人士爆出醜聞、被揭露真面目」，今（21）日第三波閃兵名單爆出後，占星師立刻轉發相關報導，貼文引發熱議。

威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！

威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！

陳柏霖遭拘提調查！2個月前就曾捲王大陸閃兵

陳柏霖遭拘提調查！2個月前就曾捲王大陸閃兵

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

LIVE／閃兵風波還沒完！4男星遭拘提　最新現場曝

LIVE／閃兵風波還沒完！4男星遭拘提　最新現場曝

關鍵字：

閃兵棒棒堂小杰威廉Dcard

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面