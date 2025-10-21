威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

▲威廉日前才說，棒棒堂沒有人當兵。左4為朵拉Dora，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

針對藝人閃兵案，新北檢今（21日）發動第三波行動，除了「棒棒堂」的威廉，現在小杰也被拘提。事實上，威廉之前就曾說，棒棒堂中沒有人當兵，但原因他並不清楚，而這段話在當時也掀起討論，不少網友都直呼「順便把六棒都抖出來一下」、「真的是好棒棒」。

威廉5月被爆出閃兵的負面消息後，在10月中露面受訪，透露事件爆發後，他就沒有收入了，也已經開始考慮賣房。與此同時，他也透露棒棒堂沒有人當兵，至於每個人的原因，「我並不清楚。我跟他們說影響到大家了，非常抱歉，遺憾，看能不能夠時間久一點後，希望六人健康都保持好一點，開成軍三十年的演唱會、半百演唱會」。

▲威廉（右1）、小杰（右2）都捲入閃兵案。（圖／記者李毓康攝）

當時就有不少網友表示，「只有我覺得他好像拖其他六棒成員下水的感覺？」「還有房子可以賣，代表不會沒錢啊」、「不當兵也沒見他們有紅到哪裡去」、「去盡自己的義務吧」、「沒當兵還想一起開演唱會，超爛，先去還兵役」、「拖別人下水是怎樣」、「這團完全不想看」、「逃兵，去補當」。

棒棒堂的小杰今（21）也因閃兵案被拘提，而他在5月受訪時曾說，「我自己有家族性遺傳疾病所以沒當，當初有去醫院做檢查」。

另外，小煜因患有僵直性脊椎炎獲判免役，「我到現在每天至少要花15分鐘才能從床上起來。」阿緯同樣罹患僵直性脊椎炎，敖犬則是因為脊椎受傷免役，至於王子先前則未回應。