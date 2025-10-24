　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出遊車潮湧現「局部國道塞了」　上午防10地雷

▲▼國1楊梅到竹北路段車多壅塞。（圖／翻攝高速公路1968）

▲國1楊梅到竹北路段車多壅塞。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李姿慧／台北報導

光復節連假今(24日)開跑，上午出現出遊車潮，國1南下楊梅到竹北、國3南下鶯歌系統到龍潭、國5南下南港到石碇已出現車多壅塞，高公局預判國道上午有10大易塞路段，建議南下可中午後再出發。

今日為光復節連續假期首日，根據高公局統計，今日凌晨0時到5時國道免收費時段，平均交通量為6.1百萬車公里，為平日年平均4.0百萬車公里之1.5倍；預估今日交通量為110百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，不過國1南下楊梅到竹北、王田到彰化系統，以及國3南下鶯歌系統到龍潭、國5南下南港到石碇等路線已湧現車潮出現壅塞，截至上午7時，交通量為11.2百萬車公里，

由於今天上午台灣北部及東部地區為雨天，高公局研判往南方向仍將有大量旅遊車潮湧現，預判今日上午國道有10處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

國道今日相關疏導措施，包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

10/23 全台詐欺最新數據

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上
新莊男一下車　遭開3槍斃命！2嫌聲押、1嫌10萬交保
快訊／台北跨年晚會　首波卡司公布
旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板
被桃園高中生姑姑點名！詹江村：你的小孩好棒棒，我為什麼要道歉
快訊／台中食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉　10人緊急送醫
23歲美國女星逝世！童星長大復出　新戲播出13天後離世

交通壅塞光復節連假出遊高公局易塞

