連假一早桃機就塞爆！　網友直指「國旅衰退」致命點

▲連假首日桃園機場塞爆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社2公開版）

記者葉國吏／綜合報導

今天是光復節連假開始的第一天，桃園國際機場從清晨就開始塞爆，有民眾清晨五點多在機場目睹現場擁擠情況，感嘆「國旅要完蛋了」，在網路上掀起熱潮。另外也有網友認為國旅衰退的原因，就是因為住宿費太貴。

一名網友在臉書社團「爆廢公社2公開版」發文，指出早上五點半機場已人潮洶湧，並直言「大家都跑去國外玩，國內旅遊根本沒救了！」貼文一出，立刻引來大批網友留言分享自己的經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有旅客表示，機場排隊情況誇張，甚至排到戶外，讓人感到不可思議。另一名搭乘機捷的民眾也提到，不只機場，連捷運都擠得水洩不通，「昨天早上五點多就已經人滿為患了，二航廈更是擠到掉頭髮！」

部分網友則認為，桃園機場早上的人潮並非罕見，可能與航班排程有關。有民眾提到，許多航班都集中在早上八、九點，導致乘客扎堆出現。此外，也有旅客抱怨，連假期間的出國需求激增，讓機場一片混亂，直呼「傻眼到不行」。

另外也有網友認為，與其花大錢在國內旅遊，不如選擇出國，「就算是去沖繩，花費跟台灣差不多，品質還更好！」也有人批評台灣的住宿費過高，認為這是國旅衰退的原因之一。