生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道11處壅塞熱區　國5南下路段可能龜速11小時

▲國慶連假首日，國1彰化段又出現大型停車場，時速剩30公里。（圖／游瓊華翻攝）

▲連假首日，國道有11處易塞路段。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

光復節3天連假今（24日）登場，高速公路預估共有11處易壅塞熱區，其中國道5號南下車潮清晨5點過後就會湧現，預料下午4時後才有明顯紓解，南下路段可能連續塞車11小時。

連假首日預料將出現不少車潮，國道整體交通量預估將達110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中南向車流可達60百萬車公里，約為平日的1.3倍。

今天國道預料將有11處易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南下方向的用路人儘量在上午6時前或中午12時後出發；行經國道5號南下者，則建議於清晨5時前或下午5時後上路，以節省行車時間。

▲▼光復連假首日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲光復連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

今日國道的相關疏導措施包括，凌晨0時至中午12時封閉國5石碇、坪林南入匝道，上午5時至中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南入匝道，並實施單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費，同時開放路肩、啟動匝道儀控、提供替代道路資訊及暫停施工等措施，舒緩連假交通壅塞。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃仁勳親自致電！　川普暫緩國民兵進駐舊金山
律師嗆桃園客運司機「追打高中生」是流氓行為　呼籲家長告到底
拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學
普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看
勞發署又出包！科長「深夜加班」定位在摩鐵　密切多位女下屬
詭異女停車場「偷在車底塞錢」　被車主抓包竟扯：主管要來拿
Andy：就是張家寧在攻擊我　揭「張家群組」腹黑計畫
「霜降後秋意濃」　專家：下週中部以北20度

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

光復節3天連假明天(24日)開跑，國道預估有11處易塞路段，其中國5南下車潮預料清晨5點後就會車多，下午16時後才紓解，可能連塞11小時。

光復節連假車潮高速公路國道交通壅塞高公局

