南投「用青春玩創意」10／25壓軸登場　邀青年藝起玩街區

▲「用青春玩創意」系列活動25日壓軸登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為激發青年創意能量、導入創新思維，翻轉地方景觀與活力，南投縣政府於今年舉辦「用青春玩創意」系列活動，其中「第三玩．藝起玩街區」主題活動將於10月25日（星期六）在南投市中興新村植物公園登場。

南投縣青年發展所表示，本次活動綜合三個主題，並聯合縣內7個商圈及地方創生育成單位，讓青年深入街區，運用創意與影音專長，協助傳統商圈升級為具備文化內涵與體驗價值的新型生活場域。

主題一「公共藝術展品」：青年朋友運用創意與行動力，打造裝置藝術，重新詮釋城市風景，讓人願意「走進、停留、感受」，為老舊街區注入新奇景色，使街道成為有溫度的日常展覽；主題二「影像培訓營精彩花絮」：藉由鏡頭記錄每位青年的努力成果，鼓勵青年成為地方故事的記錄者與說書人，捕捉在地人物、人文風景與商圈變遷，讓南投的美與韻味被更多人「看見」。

主題三「文創 × 輕食 × 在地商圈聯名登場」：結合環境營造、影音培力及商圈舉辦主題市集活動，透過青年的創造力與想像力，打造互動與分享的體驗空間，進一步激活地方能量，帶動商圈經濟，也為青年提供參與地方發展的新舞台。

縣府青年發展所所長楊紹宏表示，本次活動也是一次地方創生的行動實驗，邀請民眾本周六上午10點一起到中興新村植物公園（南投市光明路與光明四路交叉口）參與，感受南投的創意脈動，用設計與影像為城市說故事，為傳統商圈點亮未來的想像。