明天連假首日「國道11處地雷」　國5南下可能連塞11小時　

▲明天國道有11處路段易塞。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節3天連假明天(24日)開跑，國道預估有11處易塞路段，其中國5南下車潮預料清晨5點後就會車多，下午16時後才紓解，可能連塞11小時。

今(23)日為光復節連假前一天上班日，西部國道路網於下午16時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢轉接道、路竹至岡山、高架堤頂至環北、北向桃園至泰山轉接道、國3北向高原至大溪、西向國10仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。

明日為光復節連續假期首日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明天國道有11處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

國道明天相關疏導措施，包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。