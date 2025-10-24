拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

▲日本寫真界新星Chimaki。（圖／翻攝IG／116tn_，下同）

記者葉國吏／綜合報導

年僅20歲的日本寫真明星Chimaki，當時因拍攝內衣廣告遭到高中退學。如今出道滿兩年，她在多本雜誌展現作品，今年九月更推出首本個人寫真集。Chimaki在訪談中直言，自己只希望未來能平靜生活，不再因爭議登上話題。

Chimaki接受《Daily新潮》專訪時表示，當初因退學風波被迫轉至通信制學校完成學業，努力考取東京的大學卻因家人反對放棄，最後重考進入另一所校園。她透露，自己希望擺脫「國中畢業」的標籤，雖然已經成功拿到高中畢業證書，但網路上的輿論還是將她冠上「高中輟學」的標籤，讓她對鄉民的評價感到無奈。

目前獨自居住在東京的Chimaki，為了上學每天都得花一個半小時通勤。雖然選擇了人多的學校，希望能有更多機會結交朋友，但她坦言，融入群體對自己來說仍然有些困難。生活在新環境中，她也努力適應，專注於課業與工作兩者兼顧。

從一開始因網路爆紅到進入寫真界，Chimaki深知社群媒體的影響力。她表示，現在有了專業的經紀公司協助管理，自己也更謹慎地使用社群平台，避免分享過於敏感的內容。過去的爭議令她倍感壓力，如今她只希望能平穩度日，不再因為任何行動掀起風波，安靜地走好未來的每一步。