律師怒嗆桃園客運司機！追打高中生是流氓行為　呼籲家長告到底

社會 社會焦點 保障人權

律師李怡貞怒嗆桃園客運司機！追打高中生是流氓行為　呼籲家長告到底

記者董美琪／綜合報導

桃園發生一起學生與客運司機衝突事件，引發社會關注。3名高中生搭乘桃園客運時，劉姓司機因質疑學生投幣不足，與第3位學生爆發口角。隨後司機追下車，對該學生連續揮拳攻擊，造成滿臉血的傷勢。對此，律師李怡貞發文表示，請學生家長一定要告到底，並且向桃園客運請求連帶責任的賠償，絕對不要向惡勢力妥協。

李怡貞在臉書發文表示，事件中司機行為「毫無疑問是流氓無賴」，並稱學生言語並無侮辱或違法之處，反而展現正義感。她指出，若學生因口出實話而被暴力對待，社會不應責怪受害方。

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

李怡貞直言，顯然司機覺得學生說對了，反應才這麼激烈「設身處地，我要是那位學生，本來就雞婆個性的我應該也會講相同的話，還會加一句『算那幾塊錢，一輩子撿角吧』但不對等的身形以及力道，我極可能被揍到加護病房裡面。現在的社會，講實話反而被鄉愿大力撻伐指責學生不對，實在不分青紅皂白的很幽默。」

李怡貞呼籲，學生家長應「告到底」，即使最終被認定為互毆，也應為孩子勇於表達正義感而驕傲，同時向桃園客運請求連帶責任賠償。她強調，未成年學生即使有所反擊，也應依法保護，不應向惡勢力妥協。

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

桃園客運41歲劉姓司機昨（22日）因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的高中生發生衝突，兩人當街拳腳相向，引發爭議。目前，該名司機已遭公司開除。稍早車上監視器畫面曝光，司機先是用髒話質疑學生未投錢，後續學生自願下車，司機仍繼續謾罵，該學生的朋友氣不過回嘴，才造成後續衝突。對此，桃園市議員黃崇真表示，如果看過監視器內容，司機的問題遠比學生大得多，司機從頭到尾態度超差，從車上衝下去扁人的意圖是非常明確，望周知。

