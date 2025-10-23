　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

 

記者郭運興／台北報導

桃園客運41歲劉姓司機昨（22日）因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的高中生發生衝突，兩人當街拳腳相向，引發爭議。目前，該名司機已遭公司開除。稍早車上監視器畫面曝光，司機先是用髒話質疑學生未投錢，後續學生自願下車，司機仍繼續嗆聲，該學生的朋友氣不過回嘴，才造成後續衝突。對此，桃園市議員黃崇真表示，如果看過監視器內容，司機的問題遠比學生大得多，司機從頭到尾態度超差，從車上衝下去扁人的意圖是非常明確，望周知。

稍早車上監視器曝光，可發現，當時高中學生陸續上車，突然間劉姓司機喊住其中一人，詢問「欸欸欸，投多少？」男學生回答投18元，不料，司機態度不佳開嗆學生，「投18？投他X13你說投18？快補錢啦！」男學生原先已走到客運後方，疑問走回司機旁詢問，「你說我嗎？」劉姓司機則靠在方向盤上冷回，「不然是誰？」

男學生見狀，態度良好再度告知劉姓司機，「我投18，可以麻煩你數一下嗎？」劉姓司機冷哼說道「我現在有辦法數嗎？」，男學生只好再度好言告知，「因為我在上車前已經數兩次了，如果說你不相信我的話，我可以直接下車」。

但過程中劉姓司機不斷嗆聲「數兩次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」，聽聞男學生稱會向教官反映此事，劉姓司機滿臉不在乎「好，你講、你講」，隨後男學生迅速轉身下車。

後續，一名男學生疑似要替下車的男學生出氣，下車前轉頭嗆了劉姓司機一句「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，氣得劉姓司機朝車外大吼，「是在靠北喔！」

雙方瞬間爆發衝突，劉姓司機怒追下車「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」朝男學生頭部出拳攻擊，並將男學生暴摔在地，打得人滿臉鼻血，畫面相當嚇人。

對此，黃崇真表示，公車司機事件如果大家有看客運方公佈的監視器內容，司機的問題遠比學生大得多。

黃崇真指出，司機不僅一開始在A同學投幣時就帶髒話問候，當事人A同學也很有禮貌的表達如果錢不對他可以下車，司機也請他下車。

黃崇真指出，後面發生衝突的B同學是因為看不過去才向司機出言不遜，進而引發後續司機直接下車雙方互毆。

黃崇真認為，說實在的，學生唯一的錯就是第二句的嘲諷，但司機從頭到尾態度超差，從車上衝下去扁人的意圖是非常明確，望周知！

▼男學生遭懷疑逃票，解釋未果後轉身下車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼另名男學生疑似幫同學出氣，下車前嗆司機遭毆打滿臉血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
修杰楷閃兵陷爭議！楊祐寧坦言：沒有關心他
全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程
快訊／中信金晚間發布重訊
桃園成功攔截405kg疑豬瘟後腿肉！全在冷凍庫
快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令
柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」　本人親回：已截圖
國台辦開臉書帳號　梁文傑喊羨慕：陸委會微博一下就會被封鎖
客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉
中共四中全會發布公報　涉台工作：推進兩岸和平發展與祖國統一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

廚餘養豬是「縣市政府」決定！　綠委曬公文打臉：不該散播謠言

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

陸委會民調：7成5民眾支持賴清德國慶談話及兩岸政策

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

卓榮泰下令資料不當外洩首長需負責　藍：這不是心虛什麼是心虛？

力挺基層運動！吳沛憶捐選舉補助款成立運動基金　助桌球小將追夢

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

廚餘養豬是「縣市政府」決定！　綠委曬公文打臉：不該散播謠言

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

陸委會民調：7成5民眾支持賴清德國慶談話及兩岸政策

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

卓榮泰下令資料不當外洩首長需負責　藍：這不是心虛什麼是心虛？

力挺基層運動！吳沛憶捐選舉補助款成立運動基金　助桌球小將追夢

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

中信金力挺台灣影響力投資協會立足國際辦論壇　倡議永續金融生態系

邵雨薇床戰屈中恆「本來是陳妍希」　一講吳慷仁笑了：口音沒有變

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

《回魂計》10殘酷金句：最讓人痛苦的不是絕望，而是沒完沒了的希望

快訊／非洲豬瘟堵破口　海關4路出手加大查核

宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

快訊／帶刀男衝基隆地檢署！拒過安檢情緒失控　警迅速壓制送醫

碰過才知道！「1資訊」最好列入遺囑　她崩潰：比遺產難解

小煜「不知小杰閃兵」　棒棒堂團體規劃暫停：滿遺憾

政治熱門新聞

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

新北前議員張瑞山辭世　享壽71歲

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善籲中央嚴格執行

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

NCC委員提名羅慧雯：中天問題在於製造假新聞

北市府、新壽分手費多少？　她試算：47.25億

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

更多熱門

相關新聞

客運畫面曝！司機吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運畫面曝！司機吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

桃園市中山路與中平路口公車站牌前，22日傍晚發生一起暴力事件！桃園客運41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，與高中生發生衝突，2人在人行道上大打出手，客運司機朝高中生猛力揮拳，將人打到滿臉鼻血引發熱議，稍早客運內畫面曝光。

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻疑受困　兒子焦急盼好消息

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻疑受困　兒子焦急盼好消息

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

關鍵字：

桃園桃園客運公車學生黃崇真

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面