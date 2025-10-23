不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

記者郭運興／台北報導

桃園客運41歲劉姓司機昨（22日）因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的高中生發生衝突，兩人當街拳腳相向，引發爭議。目前，該名司機已遭公司開除。稍早車上監視器畫面曝光，司機先是用髒話質疑學生未投錢，後續學生自願下車，司機仍繼續嗆聲，該學生的朋友氣不過回嘴，才造成後續衝突。對此，桃園市議員黃崇真表示，如果看過監視器內容，司機的問題遠比學生大得多，司機從頭到尾態度超差，從車上衝下去扁人的意圖是非常明確，望周知。

稍早車上監視器曝光，可發現，當時高中學生陸續上車，突然間劉姓司機喊住其中一人，詢問「欸欸欸，投多少？」男學生回答投18元，不料，司機態度不佳開嗆學生，「投18？投他X13你說投18？快補錢啦！」男學生原先已走到客運後方，疑問走回司機旁詢問，「你說我嗎？」劉姓司機則靠在方向盤上冷回，「不然是誰？」

男學生見狀，態度良好再度告知劉姓司機，「我投18，可以麻煩你數一下嗎？」劉姓司機冷哼說道「我現在有辦法數嗎？」，男學生只好再度好言告知，「因為我在上車前已經數兩次了，如果說你不相信我的話，我可以直接下車」。

但過程中劉姓司機不斷嗆聲「數兩次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」，聽聞男學生稱會向教官反映此事，劉姓司機滿臉不在乎「好，你講、你講」，隨後男學生迅速轉身下車。

後續，一名男學生疑似要替下車的男學生出氣，下車前轉頭嗆了劉姓司機一句「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，氣得劉姓司機朝車外大吼，「是在靠北喔！」

雙方瞬間爆發衝突，劉姓司機怒追下車「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」朝男學生頭部出拳攻擊，並將男學生暴摔在地，打得人滿臉鼻血，畫面相當嚇人。

對此，黃崇真表示，公車司機事件如果大家有看客運方公佈的監視器內容，司機的問題遠比學生大得多。

黃崇真指出，司機不僅一開始在A同學投幣時就帶髒話問候，當事人A同學也很有禮貌的表達如果錢不對他可以下車，司機也請他下車。

黃崇真指出，後面發生衝突的B同學是因為看不過去才向司機出言不遜，進而引發後續司機直接下車雙方互毆。

黃崇真認為，說實在的，學生唯一的錯就是第二句的嘲諷，但司機從頭到尾態度超差，從車上衝下去扁人的意圖是非常明確，望周知！

▼男學生遭懷疑逃票，解釋未果後轉身下車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼另名男學生疑似幫同學出氣，下車前嗆司機遭毆打滿臉血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）