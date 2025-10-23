　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市中山路與中平路口公車站牌前，22日傍晚發生一起暴力事件！桃園客運41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，與高中生發生衝突，2人在人行道上大打出手，客運司機朝高中生猛力揮拳，將人打到滿臉鼻血引發熱議，稍早客運內畫面曝光。

透過學生專車內行車紀錄器可發現，當時高中學生陸續上車，突然間劉姓司機喊住其中一人，詢問「欸欸欸，投多少？」男學生回答投18元，不料，他態度不佳開嗆學生，「投18？投他X13你說投18？快補錢啦！」男學生原先已走到客運後方，疑問走回司機旁詢問，「你說我嗎？」劉姓司機則靠在方向盤上冷回，「不然是誰？」

男學生見狀，態度良好再度告知劉姓司機，「我投18，可以麻煩你數一下嗎？」劉姓司機冷哼說道「我現在有辦法數嗎？」男學生只好再度好言告知，「因為我在上車前已經數兩次了，如果說你不相信我的話，我可以直接下車」。

但過程中劉姓司機不斷嗆聲「數兩次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」，聽聞男學生稱會向教官反映此事，劉姓司機滿臉不在乎「好，你講、你講」，隨後男學生迅速轉身下車。

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲男學生遭懷疑逃票，解釋未果後轉身下車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而車輛行駛途中，劉姓司機疑似用無線耳機與他人聊天嘻嘻哈哈，逕自在學生專車內大笑。而車輛抵達中山路與中平路口公車站牌時，一名男學生疑似要替下車的男學生出氣，下車前轉頭嗆了劉姓司機一句「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，氣得劉姓司機朝車外大吼，「是在靠北喔！」

雙方瞬間爆發衝突，劉姓司機怒追下車「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」，朝男學生頭部出拳攻擊，並將男學生暴摔在地，打得人滿臉鼻血，畫面相當嚇人。

司機見到警方到場後才冷靜下來，還委屈表示，「是他先嗆我」、「我也有被打到啊」，被帶回派出所。案發後影片在網路上掀起熱議，桃園客運23日上午10時召開人評會後，決議開除司機，終止契約，即刻生效。

▲桃園客運司機狂毆高中生，客運內監視器畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲另名男學生疑似幫同學出氣，下車前嗆司機遭毆打滿臉血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
修杰楷閃兵陷爭議！楊祐寧坦言：沒有關心他
全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程
快訊／中信金晚間發布重訊
桃園成功攔截405kg疑豬瘟後腿肉！全在冷凍庫
快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令
柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」　本人親回：已截圖
國台辦開臉書帳號　梁文傑喊羨慕：陸委會微博一下就會被封鎖
客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉
中共四中全會發布公報　涉台工作：推進兩岸和平發展與祖國統一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

快訊／帶刀男衝基隆地檢署！拒過安檢情緒失控　警迅速壓制送醫

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

矯正成果聯展！大台南會展中心3天連假販售限量商品

台東70歲阿北逆撞郵務車！機車解體零件碎滿地　噴飛送醫不治

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

無號誌路口出事了！高雄轎車「吞機車」　女騎士右腳慘卡車底

潰壩31天超人退場！花蓮縣府徵92名「天災臨時工」...時薪190元

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」販售！　王惠美公布8項防疫措施

新店鬧區驚險場面！毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

快訊／帶刀男衝基隆地檢署！拒過安檢情緒失控　警迅速壓制送醫

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

矯正成果聯展！大台南會展中心3天連假販售限量商品

台東70歲阿北逆撞郵務車！機車解體零件碎滿地　噴飛送醫不治

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

無號誌路口出事了！高雄轎車「吞機車」　女騎士右腳慘卡車底

潰壩31天超人退場！花蓮縣府徵92名「天災臨時工」...時薪190元

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」販售！　王惠美公布8項防疫措施

新店鬧區驚險場面！毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

儒哥結婚3個月當爸「我好感動」　嗨曬全家福：老婆是最棒的

中信金力挺台灣影響力投資協會立足國際辦論壇　倡議永續金融生態系

邵雨薇床戰屈中恆「本來是陳妍希」　一講吳慷仁笑了：口音沒有變

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

《回魂計》10殘酷金句：最讓人痛苦的不是絕望，而是沒完沒了的希望

快訊／非洲豬瘟堵破口　海關4路出手加大查核

宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

快訊／帶刀男衝基隆地檢署！拒過安檢情緒失控　警迅速壓制送醫

【眼神忍不住飄移QQ】在義大利聽男友分享心得...背後帥哥吸走注意力XD

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

即／開錯路！郵務車開進暴漲河道滅頂　郵差爬車頂呼救

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

即／27歲女11樓墜落社區中庭　全身重創送醫不治

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

即／金髮Yuki水手服現身出庭

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

更多熱門

相關新聞

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

桃園客運41歲劉姓司機昨（22日）因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的高中生發生衝突，兩人當街拳腳相向，引發爭議。目前，該名司機已遭公司開除。稍早車上監視器畫面曝光，司機先是用髒話質疑學生未投錢，後續學生自願下車，司機仍繼續謾罵，該學生的朋友氣不過回嘴，才造成後續衝突。對此，桃園市議員黃崇真表示，如果看過監視器內容，司機的問題遠比學生大得多，司機從頭到尾態度超差，從車上衝下去扁人的意圖是非常明確，望周知。

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

關鍵字：

桃園客運逃票學生

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面