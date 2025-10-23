客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市中山路與中平路口公車站牌前，22日傍晚發生一起暴力事件！桃園客運41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，與高中生發生衝突，2人在人行道上大打出手，客運司機朝高中生猛力揮拳，將人打到滿臉鼻血引發熱議，稍早客運內畫面曝光。

透過學生專車內行車紀錄器可發現，當時高中學生陸續上車，突然間劉姓司機喊住其中一人，詢問「欸欸欸，投多少？」男學生回答投18元，不料，他態度不佳開嗆學生，「投18？投他X13你說投18？快補錢啦！」男學生原先已走到客運後方，疑問走回司機旁詢問，「你說我嗎？」劉姓司機則靠在方向盤上冷回，「不然是誰？」

男學生見狀，態度良好再度告知劉姓司機，「我投18，可以麻煩你數一下嗎？」劉姓司機冷哼說道「我現在有辦法數嗎？」男學生只好再度好言告知，「因為我在上車前已經數兩次了，如果說你不相信我的話，我可以直接下車」。

但過程中劉姓司機不斷嗆聲「數兩次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」，聽聞男學生稱會向教官反映此事，劉姓司機滿臉不在乎「好，你講、你講」，隨後男學生迅速轉身下車。

▲男學生遭懷疑逃票，解釋未果後轉身下車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而車輛行駛途中，劉姓司機疑似用無線耳機與他人聊天嘻嘻哈哈，逕自在學生專車內大笑。而車輛抵達中山路與中平路口公車站牌時，一名男學生疑似要替下車的男學生出氣，下車前轉頭嗆了劉姓司機一句「你錢都不會數，你這輩子也就這樣了」，氣得劉姓司機朝車外大吼，「是在靠北喔！」

雙方瞬間爆發衝突，劉姓司機怒追下車「現在是要處理是不是？蛤？現在要處理是嗎？」，朝男學生頭部出拳攻擊，並將男學生暴摔在地，打得人滿臉鼻血，畫面相當嚇人。

司機見到警方到場後才冷靜下來，還委屈表示，「是他先嗆我」、「我也有被打到啊」，被帶回派出所。案發後影片在網路上掀起熱議，桃園客運23日上午10時召開人評會後，決議開除司機，終止契約，即刻生效。

▲另名男學生疑似幫同學出氣，下車前嗆司機遭毆打滿臉血。（圖／記者沈繼昌翻攝）