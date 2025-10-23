遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純

▲桃園客運學生專車爆發衝突，司機與高中生當街互毆，引發社會譁然。（翻攝自threads）

圖文／鏡週刊

桃園市一名客運司機因懷疑學生投幣不足，與一名高中生當街爆發肢體衝突，場面失控引發社會關注。桃園客運今（23日）上午召開人事評議會，決議將涉事司機立即解職，並強調將加強員工教育訓練，避免類似事件重演。

事發後除了網傳該司機平時對學生態度惡劣，另有同行司機逆風跳出表示：「那司機我認識，人很不錯。你要說就新聞說的單純逃票就下車打人，那肯定是不可能的啦，司機才沒這麼無聊，至於我對那校學專的印象哦，本身就沒有好感了。」

據了解，涉事劉姓司機昨（22日）駕駛學生專車時，質疑有學生投幣金額不足，引發爭執。黃姓高中生替同學辯護，雙方言語交鋒激烈。該名學生在下車前對司機嗆聲：「你連錢都不會算，這輩子就這樣了！」劉姓司機聽後情緒失控，隨即下車與學生爆發衝突。

現場傳出學生遭拳擊，口鼻受傷送醫，所幸經治療後已出院。雙方事後均前往驗傷，並互控傷害及誹謗罪。

桃園客運副總在事發後第一時間前往醫院探視學生，並立即將劉姓司機停派。公司今日上午10時召開人事評議會，會議由公司代表與駕駛員代表各5人組成，歷時近1小時，最終決議終止劉姓司機的聘用契約，處分立即生效。

桃園客運表示，基於公司立場，無法接受駕駛員以暴力方式處理爭議，後續將強化員工教育訓練，確保乘客安全與服務品質。

過往紀錄與不同聲音！據悉，劉姓司機於2023年入職，主要負責1路公車及學生專車，過去並無重大投訴紀錄，僅曾因過站不停遭記2小過。

然而，事件曝光後，網路上出現不同說法。有當時在車上的學生指出，「一開始因為同學上車投錢的時候，司機認為他投的金額不對，就把同學趕下車。這位司機常常辱罵學生、質疑學生逃票、對學校教官校安都很不禮貌」，並表示已多次被校方反映，但仍未見改善。

另一方面，也有同行駕駛替劉姓司機緩頰，認為新聞呈現的情況過於單一，並指出部分學生確實存在逃票、態度不佳等問題：「什麼上車直接逃票走去後面的啦，瞧司機不開後門的啦（為了逃票），下車滿地垃圾的啦，直接對司機瞧幹z娘的啦」「我是不知道 這學校怎麼了 可是看見之前教官上車用瞧的 學生還直接回嗆 我就知道，唉 沒救了」

