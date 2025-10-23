　
生活

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純

桃園客運學生專車爆發衝突，司機與高中生當街互毆，引發社會譁然，公司已宣布解職處分。（翻攝自threads）

▲桃園客運學生專車爆發衝突，司機與高中生當街互毆，引發社會譁然。（翻攝自threads）

圖文／鏡週刊

桃園市一名客運司機因懷疑學生投幣不足，與一名高中生當街爆發肢體衝突，場面失控引發社會關注。桃園客運今（23日）上午召開人事評議會，決議將涉事司機立即解職，並強調將加強員工教育訓練，避免類似事件重演。

事發後除了網傳該司機平時對學生態度惡劣，另有同行司機逆風跳出表示：「那司機我認識，人很不錯。你要說就新聞說的單純逃票就下車打人，那肯定是不可能的啦，司機才沒這麼無聊，至於我對那校學專的印象哦，本身就沒有好感了。」

據了解，涉事劉姓司機昨（22日）駕駛學生專車時，質疑有學生投幣金額不足，引發爭執。黃姓高中生替同學辯護，雙方言語交鋒激烈。該名學生在下車前對司機嗆聲：「你連錢都不會算，這輩子就這樣了！」劉姓司機聽後情緒失控，隨即下車與學生爆發衝突。

現場傳出學生遭拳擊，口鼻受傷送醫，所幸經治療後已出院。雙方事後均前往驗傷，並互控傷害及誹謗罪。

桃園客運副總在事發後第一時間前往醫院探視學生，並立即將劉姓司機停派。公司今日上午10時召開人事評議會，會議由公司代表與駕駛員代表各5人組成，歷時近1小時，最終決議終止劉姓司機的聘用契約，處分立即生效。

桃園客運表示，基於公司立場，無法接受駕駛員以暴力方式處理爭議，後續將強化員工教育訓練，確保乘客安全與服務品質。

過往紀錄與不同聲音！據悉，劉姓司機於2023年入職，主要負責1路公車及學生專車，過去並無重大投訴紀錄，僅曾因過站不停遭記2小過。

然而，事件曝光後，網路上出現不同說法。有當時在車上的學生指出，「一開始因為同學上車投錢的時候，司機認為他投的金額不對，就把同學趕下車。這位司機常常辱罵學生、質疑學生逃票、對學校教官校安都很不禮貌」，並表示已多次被校方反映，但仍未見改善。

另一方面，也有同行駕駛替劉姓司機緩頰，認為新聞呈現的情況過於單一，並指出部分學生確實存在逃票、態度不佳等問題：「什麼上車直接逃票走去後面的啦，瞧司機不開後門的啦（為了逃票），下車滿地垃圾的啦，直接對司機瞧幹z娘的啦」「我是不知道 這學校怎麼了 可是看見之前教官上車用瞧的 學生還直接回嗆 我就知道，唉 沒救了」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

「三金歌王」殷正洋、方季惟來基隆！2025秋光音樂節10/24開唱　連假衝沙灣「時光旅行」

快訊／14:35南投中寮規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純

台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬　盧秀燕：禁止打包

多了8張！LINE「1款表情貼」爆紅回歸　網嗨：立刻買來炫耀

多人吃完「牛喜壽喜燒」上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼：這是生理需求

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

快訊／5縣市豪大雨特報　下到深夜

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

