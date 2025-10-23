　
桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

▲桃園學生疑似投幣不足惹怒司機，雙方在街頭爆發衝突。（圖／翻攝自Threads）

▲桃園客運司機與學生當街大打出手。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園客運41歲劉姓司機昨（22）日因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的高中生發生衝突，兩人當街拳腳相向，引發爭議。目前，該名司機已遭公司開除，一名學生還原始末，強調被質疑逃票的學生，只是請司機再檢查一次，眼見情況僵持，最後更主動提出下車。

一名同校生透露，自己是被質疑逃票學生的朋友，對方已於當晚11時44分做完筆錄；同時，他也還原整起事件的經過，「我同學上車後投了18塊錢，然後司機叫住他，聲稱該名同學只投入13元，同學並沒有和司機爭吵，而是跟司機說他確實投入18元，並請司機再檢查一次，是否有逃票情形。」

當時，司機態度強硬，怒問「我怎麼看？」同時也未告知是如何判定逃票，眼看情況僵持不下，學生主動下車，後來也請學校教官室處理。

▲同學還原始末。（圖／翻攝自Threads）

▲同學還原始末。（圖／翻攝自Threads）

另外，百萬網紅Cheap也在粉專提到，被質疑逃票的學生自願下車後，司機在行車途中仍持續碎念，疑似語帶嘲諷地說「我很少跟低能兒講話。」

後來，另一名學生忍無可忍，下車時回嘴一句「你連錢都不會數，這輩子也就這樣了。」這番話瞬間激怒對方，司機當場追下車與學生扭打，最終形成單方面的「司機壓制局面」。

▲Cheap也分享事件派洛。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲Cheap也分享事件派洛。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

警方獲報趕抵時現場時，已無打架情狀，見學生頭部受傷、滿臉鮮血，立即協助送醫。而司機見警方到場終於冷靜下來，委屈表示「是他先嗆我」、「我也有被打到啊」。

隨後，警方將司機帶回派出所偵訊，已依《刑法》傷害罪嫌將劉男移送桃園地檢署偵辦，同時啟動校安通報機制。雙方則互告傷害。而桃園客運今上午10時召開人評會後，決議開除司機，終止契約，即刻生效。

相關新聞

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行相挺：沒這麼單純

桃園市一名客運司機因懷疑學生投幣不足，與一名高中生當街爆發肢體衝突，場面失控引發社會關注。桃園客運今（23日）上午召開人事評議會，決議將涉事司機立即解職，並強調將加強員工教育訓練，避免類似事件重演。

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓 校內超速疑雲再起

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

