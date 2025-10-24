　
民生消費

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

雙11,1111,電商,網購,Coupang酷澎,品牌優惠,免運,WOW會員,火箭速配,火箭跨境（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎雙11狂購祭大加碼，手機舊換新再加碼收購金回饋10%！（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

下半年最受矚目的購物盛事登場！美商Coupang酷澎宣布「雙11狂購祭」將於10月26日開跑，全站網羅日用雜貨、食品飲料、手機筆電、母嬰寵物、居家清潔、美妝保養、家居廚具與運動用品等多元品類，天天推出雙品類驚喜優惠，眾多商品低至2折，多款知名品牌同步祭出「品牌獨家優惠」，指定商品享滿額現折或限量贈品；另有智慧型手機舊換新方案加碼10%現金回饋，全站優惠活動將持續至11月12日。

Coupang酷澎此次活動亮點之一，在於解決消費者「湊免運」的痛點，WOW會員火箭速配、火箭跨境商品不限金額通通免運，不必搶券、不用設鬧鐘等倒數，比一筆運費還少的59元月訂閱費，雙11好物隨時可入手。此外，也攜手多家銀行信用卡優惠，雙11狂購祭當週（11月6日起）首推使用LINE Pay付款並綁定中國信託LINE Pay卡，期間每一筆火箭速配訂單，均可享最高6% LINE POINTS回饋（每帳號上限120點），加碼5%回饋總計200萬點發完為止，一般消費1%回饋無上限，同時提醒謹消費者慎理財信用至上，詳細活動辦法與名額以銀行公告為準。

雙11,1111,電商,網購,Coupang酷澎,品牌優惠,免運,WOW會員,火箭速配,火箭跨境（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎與眾多品牌推出雙11優惠，WOW會員不限金額皆免運，想買就能買。

雙11狂購祭：品牌好康大集結　餐廚新品上線、人氣品獨家特惠買再送配件
「雙11狂購祭」活動期間祭出天天雙品類，購物車必收熟悉的好滋味義美、獨家Ottogi不倒翁泡麵、暢快可口可樂，眾多品牌品項一次購足，想吃隨時有！家中毛孩也有好口福，下單復古電視造型「貓狗福箱」，每組內含13樣人氣商品，涵蓋零食、保健、玩具與日常用品，總市價約1,700元，超值特惠只要999元；限量1,000組購買犬貓飼料品牌ACANA愛肯拿、Orijen歐睿健指定商品送限量85g試吃包；犬貓零食品牌CarnivoreRAW卡尼、貓狗用品Philocomb單一品牌滿800現折80，小屁貓貓砂第2件1折，還有更多優惠。

雙11,1111,電商,網購,Coupang酷澎,品牌優惠,免運,WOW會員,火箭速配,火箭跨境（圖／Coupang酷澎提供）

▲復古電視造型「貓狗福箱」，每組內含13樣人氣商品，涵蓋零食、保健、玩具與日常用品，總市價約1700元，超值特惠只要999元！

餐廚線上周年慶好評延續，NEOFLAM質感鍋具祭出獨家回饋，Rosey系列陶瓷塗層炒鍋28cm、Sunny Cook系列陶瓷塗層鑄造炒鍋不挑爐具Q導全覆底26cm，酷澎獨賣只要1,111元、下殺4折，買就送NEOFLAM廚房配件三件組（市值1,257元）。精選餐廚品牌台灣公司貨，三麗鷗粉絲必收WOKY × Sanrio聯名陶瓷杯全系列新品，跟著Hello Kitty遊英國、大耳狗遊巴黎，還有THERMOS膳魔師瑪麗貓新品，杯瓶品牌指定品聯合享單筆滿千折百，滿額再送限量好禮。

家庭清潔品牌齊推囤購好康，得意、春風衛生紙整箱優惠開賣；橘子工坊洗衣精、第一石鹼與威猛先生同步推出特惠，趁雙11狂購祭入手，輕鬆打造潔淨舒適的居家空間。

雙11,1111,電商,網購,Coupang酷澎,品牌優惠,免運,WOW會員,火箭速配,火箭跨境（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎雙11狂購祭，天天雙品類驚喜不間斷，好康接力開搶！

雙11狂購祭：手機舊換新加碼限時回饋10%　美妝品牌滿額贈好禮
年末手機新款連發，有換機需求的消費者，Coupang酷澎推出極具吸引力的手機舊換新方案：舊換新限時回饋10%。即日起購買Apple、Samsung、Oppo、Vivo等指定機型，完成結帳後於訂單頁點選「舊機回收補貼」，並完成全台連鎖3C回收服務US3C指定流程，酷澎再加碼收購金額10%現金回饋，依機型狀況不同，以US3C單筆最高收購價31,200元為例，可享加碼回饋金3,120元，大幅降低換機成本。

保養、彩妝、卸妝也有好康折扣，10月26日起，單筆購買TT波特嫚滿800元，即可獲得限量TT 波特嫚 × Fubon Angels聯名水潤保濕修護面膜1盒（價值299元），購買innisfree滿1111元則可獲得品牌限量肌膚保養組合（價值412元），購買指定香水香氛任一件輕鬆換2ml小香。美妝優品滿額回饋齊發too cool for school、Sesedior 希希娣兒、Torriden、MEDIHEAL美迪惠爾、AriuL 艾藜兒等最高滿千回饋百元。

Coupang酷澎表示，雙11狂購祭熱烈開跑，站上眾多知名品牌推出期間限定優惠，打造年度購物盛典，平台也將透過持續深化品牌合作，為消費者帶來更豐富、多元且超值的選擇。

更多新聞
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了
嫩妹逃離柬埔寨詐騙園區！　遭「電擊私密處」玩壞

網購包裹「被丟在樹下」他傻眼！一票苦主+1

雙111111電商網購Coupang酷澎品牌優惠免運WOW會員火箭速配火箭跨境

