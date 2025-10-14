　
社會 社會焦點 保障人權

淘寶進貨Apple連接線　賣家喊冤「以為正品」被判5個月

記者黃翊婷／綜合報導

在網路上販售3C配件的賣家阿哲（化名），透過中國淘寶網站購買580件標示有Apple圖樣的連接線、電源轉接器，結果貨物抵台秒被關務署人員抓包是山寨貨，他也因此挨告。橋頭地院法官日前審理之後，依法判處阿哲有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲阿哲從淘寶購買Apple連接線、電源轉接器等3C配件，結果被發現是山寨品。（示意圖／路透，與本案無關。）

判決書中記載，阿哲2022年12月間透過中國淘寶網站向不詳廠商以不詳價格購買Apple連接線、電源轉接器，共計580件，並在2023年2月間委託不知情的貨運公司，向財政部關務署台北關報運進口連接線200件，結果台北關人員執行查驗時發現異狀，經送交Apple指定授權廠商鑑定，確認這批貨物均為仿冒商標的物品。

阿哲到案之後矢口否認涉犯商標法，他強調，在淘寶詢問時，賣家聲稱是原廠正品，只是以批價的價格賣出，利潤大約為50元至80元不等。

然而，檢方認為，阿哲是從事販售3C配件的網路賣家，購入如此龐大數量的連接線及電源轉接器時，竟然沒有向對方確認是否擁有原廠證明文件，這顯然與常情不符，加上他未能提出任何對話紀錄或付款證明，因此沒有採信他的說詞，訊後依法起訴。

橋頭地院法官表示，阿哲為圖一己私利而觸法，不僅對業者的商品形象造成影響，也有礙公平交易秩序，影響台灣保護智慧財產權的國際聲譽，考量到他終於在法院審理階段時改口坦承犯行，最終依犯商標法第97條前段之意圖販賣而輸入侵害商標權之商品罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蘋果傳本周將直接公布三款新品

蘋果傳本周將直接公布三款新品

蘋果傳出將於本周透過新聞稿形式發表多款新品，預計包括 iPad Pro、Vision Pro 與入門版 14 吋 MacBook Pro，三款產品皆可能搭載全新 M5 晶片。

地方媽媽3度網購不取貨　惡意棄單下場慘了

地方媽媽3度網購不取貨　惡意棄單下場慘了

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

報案偷拍個資　他PO網肉搜下場慘了

報案偷拍個資　他PO網肉搜下場慘了

iOS 26.1公測登場！10大新功能一次看

iOS 26.1公測登場！10大新功能一次看

