網購包裹「被丟在樹下」客服鬼打牆回1句　他氣炸！一票苦主+1

▲原PO網購商品，貨物被亂丟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台灣越來越多人加入網購行列，並且重視運費優惠和配送速度，有網友在電商平台「酷澎（Coupang）」購買商品，明明留了公司地址作為收貨地點，貨物卻被隨意丟在樹下，讓她超傻眼，貼文曝光，也有網友遇到一樣的狀況，「我的包裹上次被丟在大馬路的柱子旁邊」。

有網友在臉書社團「Coupang酷澎 購物老實說」發文，使用公司地址作為收貨地址，沒想到下班後收到通知，卻發現物流竟將包裹直接放在公司大樓外的樹下，還用「免簽收服務」。對於這種配送方式，他無奈直呼「我可以免簽收，但你至少要送上樓，否則要去哪找包裹？」

原PO立刻聯繫客服，反映包裹被丟在樹下的狀況，卻連番遇到「鬼打牆」式的回覆，對方還追問「你確定包裹遺失了嗎？」讓她相當無奈，而且周末休假，要等周一去公司才能看看包裹還在不在。

▲物流將包裹丟在樹下。（圖／翻攝自FB社團）



他也擔憂周末下雨，會導致購買的商品壞掉，「計算機壞了要算誰的？我還有兩箱飲料，也要給我丟樹下嗎？要怎麼要求一定要簽收才能交付？」事後，原PO又收到客服通知，兩箱飲料已經送達，他一看照片，箱子竟然被丟在樹下，

貼文曝光，不少人都有遇過，「我們家也是被丟門口就走，電鈴都不按一聲，是app通知送達才知道被丟門口」、「我上次的丟在大馬路的柱子旁邊，連走進去大樓都沒有」、「我的貨被放在樓下外面，電話沒打，門鈴也沒按，傻眼」、「我家也是這樣，跟酷澎反應也沒用，兩次都直接丟在門口就走，電話、門鈴都沒有」。

有網友建議使用貨到付款，「現在都不會通知到貨，不會當面點交，直接亂放包裹在樓下，只適合貨到付款」、「不意外阿，現在都亂丟貨，自己拍照就算交貨了，只有貨到付款才不會亂送」。