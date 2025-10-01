中華郵政恢復收寄美國郵件　限100美元以下禮品書籍

▲中華郵政10月起恢復部分美國郵件收寄。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

因應美國關稅影響，中華郵政8月26日起暫停收寄發往美國商品類郵件，不過美國近日公告100美金以下非商業禮品和書籍可關稅豁免，中華郵政也宣布，10月1日起恢復收寄發往美國特定品項的各類航空郵件；此外，中華郵政因應電商發展，今起也將開辦美國、西班牙國際e小包業務。

受美國關稅影響，中華郵政8月26日起暫停收寄發往美國商品類郵件，但文件類郵件仍可收寄。不過中華郵政公司今(1日)表示，另外，依據美國政府公告及萬國郵盟第137號通函規定，「100美元（含）以下之非商業性禮品」與「書籍」屬於關稅豁免，中華郵政自10月1日起恢復收寄發往美國的上述品項航空郵件。

不過，中華郵政提醒，若美國海關認定內裝物品不符合「100美元（含）以下之非商業性禮品」或「書籍」規範，郵件仍可能遭到查扣、沒入、銷毀或退回，相關責任與退回費用須由寄件人自行承擔，不得向中華郵政請求退還郵資或補償損失。

▲中華郵政開辦美國及西班牙「國際e小包」業務。（圖／中華郵政提供）※點圖可放大

此外，為因應跨境電商的發展趨勢，中華郵政也宣布，自10月1日起開辦美國及西班牙「國際e小包（ePacket）」業務，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品多元且實惠選擇。

中華郵政指出，國際e小包的資費相較於國際航空掛號小包及國際快捷（EMS）更為低廉，且寄件人可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，適合一般民眾及跨境電商賣家使用。專用發遞單可於各地郵局營業窗口索取，或透過「中華郵政全球資訊網－EZPost線上交寄」網頁預先登錄並列印。