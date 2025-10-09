好市多會員「瘋搶金條」！每月賣65億貴金屬　上架幾小時被掃光

▲ 好市多黃金僅限會員購買。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際金價7日首度衝破每盎司4000美元歷史新高，帶動美式量販店好市多（Costco）貴金屬商品銷售，成為電商業務成長最大推手。市場分析師估算，好市多目前每月黃金及白銀銷售額約達2億美元（約新台幣65億元），通常在網站上架後幾小時內就被會員搶購一空。

《商業內幕》報導，儘管好市多9月財報電話會議中未公布貴金屬商品詳細銷售數字，但公司高層透露，這類產品仍名列線上平台熱銷榜首。前財務長加蘭蒂（Richard Galanti）便曾表示，這些黃金和白銀通常在發售後「幾小時內」售罄。

根據Reddit討論區CostcoPM版面追蹤數據，當現貨金價漲幅超越零售定價調整幅度時，好市多黃金庫存消化速度會更加驚人。儘管高金價已讓部分消費者選擇觀望，但從網友回報狀況來看，商品仍維持銷售高漲的情況。

好市多超低毛利的策略吸引專業投資人和一般收藏家青睞，有業者便形容該通路是「黃金投資的入門管道」。雖然貴金屬利潤相對微薄，但對於正發展電商業務的好市多而言，這類高單價商品成為業績成長的「作弊密碼」，能在低風險且不須大額資本投入下，迅速創造龐大線上交易量。

這項策略也取得成效，好市多本會計年度線上銷售年增15.6%，延續去年16.1%強勁成長動能。由於貴金屬商品僅限會員購買，相關話題也成為吸引新會員加入的誘因，畢竟相較3600美元的金條，65美元年費顯得微不足道。