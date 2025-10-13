惡意棄單下場慘了！地方媽媽「3度網購不取貨」...海鮮全腐壞

▲彰化一名地方媽媽網購海鮮3次棄單遭判刑。（圖／翻攝自店家官網）

記者唐詠絮／彰化報導

近年網路購物糾紛頻傳，彰化一名地方媽媽阿華，三度向台南一家海鮮直播業者下單訂購生鮮商品，卻均未前往超商取貨，導致海鮮因冷藏不足而腐敗，造成店家損失5,410元，一狀告上法院，彰化地方法院審理後，認定其犯《刑法》第355條「以詐術致人損害財產罪」，判處拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿華透過臉書海鮮直播粉絲專頁，分別於2022年11月12日前，訂購東石蚵清肉、牛肉及蝦棒等、2023年10月25日前，再度訂購魚、螃蟹、蝦子等海鮮，10月30日前，第三度下單購買類似海鮮商品，共計5,410元。

阿華均指定將商品送至員林市某統一超商，卻從未前往取貨。由於低溫宅配無法全程恆溫，海鮮在退貨過程中因溫度變化導致螃蟹、蝦子等甲殼類變黑腐敗，店家除商品損失外，還須負擔三筆退貨運費共580元。

法院審理時，她辯稱第一次是「忘記取貨」，後兩次則因手機門號停用，未收到取貨通知。然而，法官認為其說詞屬卸責之詞，並指出她虛偽下單造成告訴人財產損失，更破壞社會交易秩序與網路購物信任基礎。

法官審酌她坦承犯行，且其個人狀況領有中度身心障礙手冊，原本雙方有意調解，但因金額認知差距未能達成協議。綜判處拘役20日，可易科罰金。