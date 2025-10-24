　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11咖啡「買2送2」、全家夯品「買1送1」　超商連假優惠懶人包　

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11特選美式、拿鐵「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接光復節連假，超商紛紛祭出優惠！7-ELEVEN即日起至10月26日，多項咖啡及飲品「買2送2」；全家也推出人氣商品「買1送1」。萊爾富多項商品及指定咖啡「買1送1」，OKmart特大咖啡「買2送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自10月24日至10月26日，CITY系列飲品「CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾」、「CITY TEA 梔子花青茶」，通通「買2送2」。

另外，每朝EX黑咖啡、ICE比菲多原味等人氣飲品，還有泡麵及熟食如農心爽口海鮮烏龍麵、双響泡日式雞白湯麵、御料小館香辣炸雞球、御料小館韓風甜辣醬炸雞、韓國熊津紅蔘飲、青梅飲等，都祭出「買2送2」優惠。

▲▼7-11優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11 連假3天多項商品「買2送2」。（圖／業者提供）

其他「買1送1」還有：ICE比菲多原味、哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋、阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋、UD嬰兒濕巾，均享買1送1。

零食甜點更推出「微笑河馬餅」加5元多1件、「日本黑雷神牛奶巧克力餅乾」2件25元、「味覺糖OPEN小將黑糖珍奶條糖」第2件5元、「我的健康日記」單日份特價39元。

★全家

全家「康康5」自10月24日至10月26日，多項買1送1，包括：黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙、杜老爺草莓蘋果優格雪糕、FamiCollection天然水1000ml、農心辛拉麵辣白醬風味等，同品項享買1送1。

▼全家「康康5」多項商品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

「會員優惠」也不缺席，即日起至10月26日數十款商品優惠，如：Let's Café經典特大美式、經典特大拿鐵「任選兩件89元」，Let's Tea 芭樂檸檬綠同品項「第二杯10元」。SOHOT炎選多款商品享最低5折起，農心辛拉麵袋麵「買1送1」等優惠。

▼全家會員專屬優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至10月26日「限時殺」優惠，多款人氣商品「買1送1」、「第2件5元」及「任選優惠組合」，補貨、解饞、出遊都能省。

包括「百吉花生好酥」、「農心安城湯麵」及「UCC無糖黑咖啡」均祭出「買1送1」。「福樂Q果優酪系列」任選第2件5元、「比菲多發酵乳471ml（原味／減糖）」任選2件58元，另有「77乳加濃巧酥20入」整盒特價200元。

▼萊爾富會員優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

此外，萊爾富門市即日起至10月28日，多款指定咖啡「買1送1」，包括：大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、特大杯美式、特大杯拿鐵，同品項買1送1。

Hi-Life VIP APP即日起至10月28日也有咖啡寄杯優惠，特大杯美式、特大杯拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，同品項「買20送20」。

★OKmart

OKmart 針對連假出遊及日常補貨推出優惠，即日起至10月24日，OKCAFE祭出「特大杯莊園美式／拿鐵」買2送1，並有「我最大咖組合」：中杯拿鐵搭配三峽金牛角，或聖保羅糖酥可頌捲只要59元。線上商城「OKmall」同步推出咖啡囤貨優惠，特大莊園美式、拿鐵「買6送3、買20送12」，極淬系列同享優惠再贈OK POINT 300點。

▲OKmart 中杯拿鐵搭配三峽金牛角59元。（圖／業者提供）

此外，OKmart「會員超值選」10月24日至26日限定登場，百吉大雪糕、味味A紅燒牛肉麵、台糖蜆錠等多項商品「買1送1」或「任兩件59元」。

自有品牌OKchoice系列推出「OKchoice WATER鹼性水」第二件10元，整箱優惠省下110元；「極柔感抽取式廚房紙巾」加價購49元。

