全家「補充應援」再升級！王牌營養師劉怡里監製健康志向飲品　找回新世代的補水日常

▲全家便利商店攜手王牌營養師劉怡里推出「健康志向飲品系列」。（圖／記者徐文彬攝，下同）

生活中心／綜合報導

你是不是每天一醒來就開始忙忙忙？一邊滑手機、一邊塞早餐、趕著出門、接著又是一連串會議與行程。三餐在外、咖啡不離手、回到家還得面對堆疊的待辦。日子忙得連喝水都成了「順便的事」。

看見現代人這樣的生活節奏，全家便利商店攜手王牌營養師劉怡里推出「健康志向飲品系列」，劉怡里營養師表示：長期關注國人的飲食習慣與健康需求，發現許多人雖然知道如何吃得均衡，但往往在繁忙之中不一定做得到，且忽略了水分與營養補充。為此，特別監製三款以天然食材調配的「健康志向飲品系列」，讓補水不再只能解渴，而是一種能調節生理機能的方案。以中式草本智慧融合現代營養觀點，打造出更貼近現代人需求的「新世代補水日常」。

▲黑豆決明子，溫和舒緩、提振精神。

三種風味，三種生活時刻的輕補充

• 黑豆決明子｜溫和舒緩 提振精神

忙到下午三點、頭有點昏、腦袋打結的時候，黑豆決明子自然淡雅清香，溫柔喚醒疲憊。

▲氣色不佳時，桂圓紅棗的溫潤甜香安撫身心。



• 桂圓紅棗水｜溫潤淡香 好滋補

熬夜追劇、壓力大、氣色不佳時，桂圓紅棗的溫潤甜香安撫身心。那份圓潤柔和，就像給自己一個喘口氣的擁抱。





▲吃太鹹、坐太久，紅豆薏仁水清爽順口。

• 紅豆薏仁水｜甘潤順口 水水好氣色

吃太鹹、坐太久，紅豆薏仁水的清爽順口，無負擔的口感，維持輕盈循環的節奏。

三款飲品皆以無人工色素、無咖啡因的設計打造，男女老少皆宜，隨時隨地都能安心飲用。劉怡里強調，身體需要的不只是水分的補給，而是有助維持機能的「對的飲水習慣」。這次與全家合作推出的新系列，就是希望讓補水變得更簡單、更有感，也讓每一個疲憊的日常，都能因一瓶水而重新找到節奏。

▲11/25前全家便利商店推出限時優惠活動，任選第二件只要10元。



即日起至11月25日，全家便利商店推出限時優惠活動，任選第二件只要10元。三款口味包括黑豆決明子、桂圓紅棗水與紅豆薏仁水，每瓶500毫升，售價35元。全新「健康志向飲品」以營養師的專業為後盾，為忙碌生活注入一份溫柔的能量，讓每個需要喘口氣的瞬間，都能喝出剛剛好的平衡。

