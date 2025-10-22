　
民生消費

全家「補充應援」再升級！王牌營養師劉怡里監製健康志向飲品　找回新世代的補水日常

▲▼ 全家新品穀物水 。（圖／記者徐文彬攝）

▲全家便利商店攜手王牌營養師劉怡里推出「健康志向飲品系列」。（圖／記者徐文彬攝，下同）

生活中心／綜合報導

你是不是每天一醒來就開始忙忙忙？一邊滑手機、一邊塞早餐、趕著出門、接著又是一連串會議與行程。三餐在外、咖啡不離手、回到家還得面對堆疊的待辦。日子忙得連喝水都成了「順便的事」。

看見現代人這樣的生活節奏，全家便利商店攜手王牌營養師劉怡里推出「健康志向飲品系列」，劉怡里營養師表示：長期關注國人的飲食習慣與健康需求，發現許多人雖然知道如何吃得均衡，但往往在繁忙之中不一定做得到，且忽略了水分與營養補充。為此，特別監製三款以天然食材調配的「健康志向飲品系列」，讓補水不再只能解渴，而是一種能調節生理機能的方案。以中式草本智慧融合現代營養觀點，打造出更貼近現代人需求的「新世代補水日常」。

▲▼ 全家新品穀物水 。（圖／記者徐文彬攝）

▲黑豆決明子，溫和舒緩、提振精神。

三種風味，三種生活時刻的輕補充
• 黑豆決明子｜溫和舒緩 提振精神
忙到下午三點、頭有點昏、腦袋打結的時候，黑豆決明子自然淡雅清香，溫柔喚醒疲憊。

▲▼ 全家新品穀物水 。（圖／記者徐文彬攝）

▲氣色不佳時，桂圓紅棗的溫潤甜香安撫身心。

• 桂圓紅棗水｜溫潤淡香 好滋補
熬夜追劇、壓力大、氣色不佳時，桂圓紅棗的溫潤甜香安撫身心。那份圓潤柔和，就像給自己一個喘口氣的擁抱。

▲▼ 全家新品穀物水 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吃太鹹、坐太久，紅豆薏仁水清爽順口。

• 紅豆薏仁水｜甘潤順口 水水好氣色 
吃太鹹、坐太久，紅豆薏仁水的清爽順口，無負擔的口感，維持輕盈循環的節奏。
三款飲品皆以無人工色素、無咖啡因的設計打造，男女老少皆宜，隨時隨地都能安心飲用。劉怡里強調，身體需要的不只是水分的補給，而是有助維持機能的「對的飲水習慣」。這次與全家合作推出的新系列，就是希望讓補水變得更簡單、更有感，也讓每一個疲憊的日常，都能因一瓶水而重新找到節奏。

▲▼ 全家 。（圖／全家）

▲11/25前全家便利商店推出限時優惠活動，任選第二件只要10元。

即日起至11月25日，全家便利商店推出限時優惠活動，任選第二件只要10元。三款口味包括黑豆決明子、桂圓紅棗水與紅豆薏仁水，每瓶500毫升，售價35元。全新「健康志向飲品」以營養師的專業為後盾，為忙碌生活注入一份溫柔的能量，讓每個需要喘口氣的瞬間，都能喝出剛剛好的平衡。
 

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

江坤宇還原三呎線判決當下　對方感覺已放棄：他跳得很遠

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

舒淇首部執導電影…找「大咖女神」唱主題曲　邱澤教9m88獨門秘訣

促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

睽違16年傳奇影后再訪金馬影展！妻夫木聰確認來台…超狂卡司名單曝

南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

