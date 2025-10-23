7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

▲7-ELEVEN 上午傳出部分門市系統大當機，電子支付無法使用。（圖／資料照）



記者林育綾／綜合報導

電子及行動支付越來越便利，許多人都不帶現金出門，不過7-ELEVEN 今（23）日傳出系統當機， Line Pay、i cash、悠遊卡、信用卡等多種工具支付都失靈，不少網友在Threads 等社群平台反映。業者對此表示，部分門市因網路影響交易，已立即請廠商積極處理中。若無法提領「行動隨時取」商品，門市將以中杯咖啡「半價優惠」作為補償。

今日上午起多名網友在社群平台Threads提到，在7‑ELEVEN 門市嘗試使用行動支付或電子支付結帳時，都遇到「交易未完成」的情況。不過並非全店普遍，有消費者表示自己能順利交易，但旁邊有人交易失敗。

有網友表示「店內一半的人付不了帳」，包括「Line Pay、Apple pay、i cash、悠遊卡」等常見工具都失靈，從早上約8點到目前都陸續傳出，只能用現金，但也有店家已在9點多恢復正常。

7-ELEVEN 表示，部分門市因網路影響交易順暢，已立即請廠商積極處理中，期間消費者若無法提領「行動隨時取」商品，門市將以中杯咖啡（美式、拿鐵）「半價優惠」作為補償，造成不便敬請見諒。