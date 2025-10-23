搶！新聞雲14周年慶　超過1500份購物金連假限時快閃

活動小組／綜合報導

限時搶好康！歡慶 ETtoday 14 周年，10/24 至 10/26 連續 3 天，新聞雲ＡＰＰ推出《14 周年慶快閃》活動，每天 8 個時段限量開搶，每檔要送出 66 份「全家超商 10 元購物金」，3 天共計要送出 1,584 份！快打開手機設定鬧鐘，好康等著你來領取！還沒下載新聞雲 APP 的新朋友，趕快在活動前，下載新聞雲 APP 並完成註冊，記得同步綁定東森購物網帳號，還能立即領取 300 枚東森幣！天天看新聞、領東森幣、換好康，讓你看的每一篇新聞都更有價值！

▲10/24 至 10/26 連續 3 天，新聞雲 APP《14 周年慶快閃》活動，1,584 份全家購物金準時開搶啦！（圖／活動小組）

10/24 至 10/26 連假期間，提前登入新聞雲 APP，至會員中心點選「好禮兌換區」快捷按鈕，《14 周年慶快閃》活動，全家超商購物金準時限量開搶！只要使用 314 枚東森幣，就能輕鬆兌換 10 元全家購物金！想要省錢的朋友，千萬別錯過這個超級好康的活動。每一檔僅開放 66 份，手速就是關鍵！

⏰ 活動日期：10/24 - 10/26

活動期間每天 8 檔，每檔開放 66 份全家購物金 10 元序號，數量有限！

⏰ 活動時段

每日共 8 檔開搶時段如下（請準時登入，開放即搶！）

• 07:14

• 08:14

• 10:14

• 11:14

• 14:14

• 15:14

• 17:14

• 18:14

※ 特別提醒：

• 新聞雲 APP 中的「紫標」商品為每人每月最多限領 1 份。

• 全家購物金的使用方式，詳情請見全家便利商店公告：請點我。

▲10/24 至 10/26 連假期間，登入新聞雲 APP，至會員中心點選「好禮兌換區」快捷按鈕，超過 1500 份全家購物金等你來搶！（圖／活動小組）

Ｑ. 我想參加《14 周年慶快閃》快閃搶購物金活動，但我的東森幣不夠怎麼辦??

☞ 獲取東森幣小秘訣：



1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。

2. 單日登入完成「會員中心 > 今日任務」，單日可得 78 枚東森幣。

3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。

4. 「會員中心 > 我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。

