民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1　全家推青森蘋果麵包新品

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲Hi Café與美祿聯名推出「巧克力飲品」，期間限定「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣轉涼，超商推出巧克力系列新品，萊爾富集結超過百款巧克力風味飲品、麵包、甜點零食，Hi Café更與美祿聯名推出飲品，期間限定「買1送1」。全家便利商店「minimore甜點」年終慶，除了上架5款全新甜點，還有全品項任選兩件69折；更以日本青森蘋果入料，推出3款香氣濃郁的烘焙新品。

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」、「熱巧克力珍珠歐蕾」。（圖／業者提供）

萊爾富自10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動，Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」售價65元、「熱巧克力珍珠歐蕾」售價79元，以苦甜平衡的可可風味，搭配滑順牛奶，再加入美祿麥芽巧克力粉，風味香醇濃厚；而咀嚼控可再加珍珠享受Q彈風味，活動期間「買1送1」。

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲同步還有多款巧克力麵包新品。（圖／業者提供）

同步還有多款巧克力麵包新品，包括延續爆餡甜品系列的「巧克力花生三明治」售價49元，以醇濃花生配上巧克力，雙濃郁口味搶攻甜食控味蕾。還有「可可水滴手撕包」售價35元，以柔軟麵包體包覆細緻巧克力豆，層層撕開，香氣四溢。

「可可水滴菠蘿」結合菠蘿皮的香酥、香甜可可水滴，甜而不膩，售價38元。「可可華爾滋」以可可麵包體，調入可可醬，交織出濃郁可可的視覺與味覺享受，售價42元。「墨西哥巧克力」則在傳統墨西哥麵包內裹巧克力醬，售價35元。

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲「巧級喜歡你」活動也集結超過百款來自各國的巧克力零食，任選兩件、三件更省。（圖／業者提供）

「巧級喜歡你」活動也集結超過百款來自各國的巧克力零食，包括Godiva 醇享系列巧克力、Milka OREO三明治餅乾巧克力、Millennium 巧克力棒、明治Galbo 可可球與香菇造型餅乾、金莎巧克力系列、77乳加巧克力系列等，活動期間購買「任2件85折」、「任3件75折」優惠。

另外，冰品系列如杜老爺巧克力甜筒系列、阿奇儂鮮乳坊《生》巧戀乳雪糕系列、曠世奇派巧克力系列雪糕等冰品，也推出「第二件6折」優惠，滿足想在冷天吃冰的消費者。

即日起至12月31日在萊爾富持聯邦信用卡、金融卡、HiPay綁定聯邦信用卡、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡消費，天天享不限金額5%現折。

▲▼全家minimore 甜點年終慶。（圖／業者提供）

▲全家「minimore 甜點」年終慶。（圖／業者提供）

★全家甜點年終慶、青森蘋果麵包新品

全家「minimore甜點」迎接2025年終慶，推出5款新品，包含社群話題爆品「香草卡士達生甜甜圈」、開心果控絕不能錯過的「開心果千層蛋糕」、「開心果Q皮半月燒」，還有療癒誘人的「反烤焦糖布丁蛋糕」、「巧酥餅乾泡芙」等，售價在49元至65元之間，10月28日前minimore甜點「全品項任選2件69折」。

▼全家minimore 甜點推5款新品，10月28日前「全品項任選2件69折」。（圖／業者提供）

▲▼全家minimore 甜點年終慶。（圖／業者提供）

全家迎接「青森蘋果季」，更以日本青森蘋果入料，推出3款香氣濃郁的烘焙新品，包括「青森蘋果乳酪丹麥」售價39元、「生青森蘋果滿餡麵包」售價39元、「青森蘋果奶油夾心土司」售價35元，10月28日前搭購指定飲品，可享「餐餐超值配」49元或59元餐促優惠。

▼全家以日本青森蘋果入料，推出3款香氣濃郁的烘焙新品。（圖／業者提供）

▲▼全家minimore 甜點年終慶。（圖／業者提供）

此外，全家將於10月29日開賣日本直送「青森土岐蘋果截切盒」，11月12日開賣原果單顆，讓消費者在便利商店也能享受日本直送的美味。

10/21 全台詐欺最新數據

萊爾富巧克力美祿全家甜點青森蘋果

