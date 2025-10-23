你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

▲2025 EDit 臺灣國際教育創新博覽會，桃園登場。（圖／主辦單位提供)

記者楊淑媛／桃園報導

2025 EDit 臺灣國際教育創新博覽會、23日至26日在桃園會展中心登場，為期4天。桃園市教育局於首日開幕典禮暨IASE教育影響力獎頒獎典禮，獲頒「EDit城市教育治理獎」，同時於博覽會展示桃園教育的多元成果與未來願景。

桃園市教育局表示，桃園市以「品牌教育，創新永續」為主軸，以多元方式展出桃園市新住民教育、原住民教育及在地化教育，呈現多元文化融合與在地教育發展成果。桃園以四大核心策略落實永續教育，教育治理模式被評為理想的城市教育藍圖，充分體現「重未來、重地方、重弱勢」等施政理念，致力於落實「教育善好，顧好下一代」的願景。

▲桃園市教育局長劉仲成(右三)和參展的永豐高中師生。（圖／教育局提供）

推動生態教育成果豐碩的新北市三峽區成福國小，應邀於博覽會中設展攤。校長莊慧貞表示，成福國小是新北偏鄉學校，師生逾百人，學校擁有得天獨厚的溼地環境，於溼地教育課程、山林教育課程、科技教育課程和公民行動課程等

4套課程表現亮眼，4次榮獲教育部教學卓越獎，今日並有校方3名學生向參展人士介紹成福國小的教學特色。

▲成福國小校長莊慧貞（右一）帶領師生參展。（圖／記者楊淑媛攝）

EDit策展人、雜學校創辦人蘇仰志表示，希望今年的EDit以臺灣教育為起點，與全球教育界展開對話，提供世界的解方，「這不只是一場展覽，而是一場共同創造的溫柔革命。」

同步登場的第二屆「IASE 教育影響力獎」，則以「永續」為核心價值，匯聚超過百件跨國教育實踐案例，從AI公平應用、偏鄉弱勢支持、終身學習到環境教育，展現教育如何回應氣候變遷與社會挑戰，成為推動永續發展的關鍵力量。

此外，由臺灣創新跨域教育學會主辦的「共創教育國際研討會」，以「轉型、嬗變、遷移、轉置」為核心主題，邀請國內外學者與教育實踐者共同探討教育跨域融合的多元樣貌，展現教育在不同文化脈絡下的轉化與創新。

2025 EDit 臺灣國際教育創新博覽會包括：桃園教育局、青年局、新北市教育局、高雄市教育局及澎湖縣教育處等地方政府共同參與。由雜學校、安益集團茵康國際與 IASE國際永續教育協會聯手主辦，打造臺灣首個以「教育 × 永續 × 創新」為核心的國家級教育文化博覽會。