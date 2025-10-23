不用急！普發現金11／5開放預登記　身分證尾數分流先上路

▲普發現金1萬元相關作業將在11月陸續啟動。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

普發現金1萬元來了！總統賴清德在今（23日）發布總統令，正式公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」。數發部指出，「登記入帳」方式最方便，免出門、在網站上輸入必要資訊後就完成登記工作；數發部也提醒，普發現金線上登記系統在11月5日上線，5日到9日採身分證或居留證尾碼分流作業，民眾不需急著完成登記工作，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。

根據財政部規劃，普發現金1萬元的領取方式，有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等，共5種方式。

數發部數位政府司副司長楊耿瑜說明登記入帳規劃情形，從今年11月5日開始，民眾就可以線上登記普發現金，不用出門、在網站上輸入必要資訊後，就完成登記工作。

其中，楊耿瑜特別提醒，普發現金線上登記系統在11月5日上線，11月5日到9日採取分流作業，以身分證或居留證尾碼分流，民眾可以看身分證最後一碼確認登記日。根據數發部規劃，11月5日是尾碼「0、1」、6日是「2、3」、7日是「4、5」、8日是「6、7」、9日是「8、9」。

楊耿瑜說，民眾若在這5天內來不及登記也不用緊張，11月10日開始不分流，此階段國人在任何時候都能進行線上登記。楊提醒，民眾不需急著在這5天內完成登記工作，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。

楊耿瑜指出，「登記入帳」作業需備妥手機、平板或電腦，還有發放對象的健保卡號，本人或代領人的身分證編號或居留證號，以及本人或代領人的金融機構帳號資料。接著進入「10000.gov.tw」網站後，選擇登記入帳。

另外，除了領取登記外，「10000.gov.tw」也提供了登記結果查詢功能。楊耿瑜說，11月13日後，可在該網站進行查詢有無順利入帳；若無，例如顯示「入帳失敗」、「帳號檢核失敗」等，代表先前填入的資料有問題，可重新登記。

楊耿瑜提醒，「10000.gov.tw」網站僅此一家、別無分號，且政府不會主動發簡訊或電子郵件通知國人領錢或登記，若發現可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線通報。