質詢火藥味！台南藍營實驗秀2.0　光電板泡水庫水封存3個月驗真相

▲台南市議員蔡育輝等人質詢時敲碎光電板，投入烏山頭水庫水樣中，請市長黃偉哲簽名封存3個月後檢驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

烏山頭水庫是否適合設定太陽光電，再度成為台南市議會焦點，市議員蔡育輝、蔡淑惠與李中岑23日於總質詢帶來「實驗秀2.0」，當場敲碎光電板，投入先前取自烏山頭水庫的水樣，並要求市長黃偉哲簽名、貼封條密封儲存3個月，屆時再檢驗水質「看能不能喝」，以此反擊民進黨中央強調「水庫水質不受光電影響」的說法。

蔡育輝指出，台南光電種植面積全國第一，僅七股就超過3500公頃，如今中央還規劃在烏山頭水庫設定11.5公頃光電板，卻未通知地方民代也未經環評。他質疑，烏山頭水庫平日禁止釣魚、網魚，為何光電板可以進駐？若水庫作為民生用水來源，任何污染都應零容忍。他拿出日前搭竹筏收集的水樣，比較光電板浸泡水、自來水與礦泉水，並稱放置數日後水樣已轉綠。今日更進一步將光電板敲碎、置入水樣瓶中封存，要求3個月後公開檢驗結果，「既然民進黨說沒污染，水能喝，就由實驗來證明。」

質詢中，蔡育輝質疑黃偉哲只談綠電、不敢碰核能，問他若推核融合發電，「核融合要放誰家？」黃偉哲反問：「你要放你家嗎？」蔡育輝霸氣回應：「放我家！」引發全場譁然。他也表示，若中央執意在烏山頭水庫推動光電，國民黨團不排除前往賴清德位於安平的住家抗議，並送上「光電水」請總統洗澡、澆花、煮飯，希望警察局不要阻擋陳抗申請。

蔡育輝指出，中央稱水庫水質一年檢驗5次、均符合標準，但調閱資料後發現只驗3次，且有紅字不合格項目，並未針對「電板浸泡水」做化驗。他引用食品安全案例「全統香豬油」類比，強調就算檢驗資料正常，也不代表可安全使用。

質詢後段火力再轉向總統賴清德。蔡育輝戴鬥笠、爬鋁梯重現「民眾爬屋頂求助賴清德卻遭拒」畫面，並播放影片，諷刺賴清德民調僅34.9%。他酸說：「要救民調，可以送威而剛提高生育率；花蓮縣民臉太黑？送日本青春液啦。」引發議場譁笑，也讓質詢火藥味十足。

市長黃偉哲回應，尊重議員監督，也願意依法檢驗水質，但強調能源轉型為國家政策，水質是否受光電影響須依科學資料、公部門檢測為準。他呼籲外界勿製造恐慌，相關資料將公開接受檢驗。