防堵非洲豬瘟！南投肉品市場、養豬戶積極清消　營養午餐調整菜色

▲南投縣肉品市場配合中央政策，5天內暫停屠宰、全區域消毒。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中市驚傳畜養豬隻感染非洲豬瘟和死亡案例，造全國成各縣市繃緊神經；南投縣長許淑華表示，全縣約有80處養豬場，不屬於養豬大宗的縣市，目前亦無疫情傳出，但縣府會持續追蹤，並持續與中央連繫、隨時配合新的政策與措施，讓民眾吃得安心。

南投縣議會今天持續召開定期會總質詢議程，多位縣議員關心該縣豬隻防疫現況；許淑華回應，針對使用廚餘餵食的養豬戶，縣府平時皆有造冊列管，要求務必高溫煮熟後再餵食，此次除疾管所已輔導養豬戶隨時觀察及通報情形，肉品市場配合中央政策，5天內不會進行肉隻屠宰，廚餘也禁止外運。

▲▼南投縣養豬戶清消、改用飼料餵豬。



肉品市場表示，每日例行對所有廠區地面、設備和工作區進行徹底清潔和消毒，使用適當的消毒劑來殺滅可能的病原，即起也加強進入市場的車輛及人員設置消毒池或消毒區域，防止外來污染物的帶入、禁止非相關人員進入；同時由家畜所輔導全面消毒並紀錄，針對肉品市場周圍、周邊3公里牧場及重要道路派防疫消毒車輛沿線消毒。

縣府家畜疾病防治所指出，已發文並加強宣導縣內養豬戶自主防範， 請養殖戶加強對於飼料車及化製集運車潔消毒工作，要求每日通報各戶飼養健康及消毒情況，今日辦理高風險養豬場查核共9場，另已發放消毒水至各公所，請養豬戶前往領取加強場內消毒；同時配合環保局及農業處，持續加強查核禁止使用廚餘養豬，已稽查全縣取得廚餘檢核再利用豬場共7場，皆無發現使用廚餘情形，現場並加強輔導進行場內及進出人車消毒作業，另針對曾違規使用廚餘餵飼豬隻2場進行稽查，亦無發現違規情形。

許淑華表示，縣府教育處也已請各學校在食材上彈性調整，以魚肉或雞肉取代；環保局也將持續向中央爭取經費，補助民眾購買廚餘機，並呼籲民眾返國時切勿攜帶肉品入境，以免造成防疫破口。