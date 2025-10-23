　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

非洲豬瘟病毒不傳人但恐病死豬竄市面　南投衛局加強稽查肉品來源

▲南投縣衛生局加強稽查豬肉製品來源，嚴防非法豬肉流入市面。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局加強稽查豬肉製品來源，嚴防非法豬肉流入市面。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部22日公布臺中市疑似非洲豬瘟案例，南投縣衛生局表示，非洲豬瘟對人體並無感染風險，籲請民眾毋須恐慌，該局將持續加強稽查市售豬肉及其製品來源，確保民眾食用肉品安全無虞。

據衛福部食藥署指出，非洲豬瘟病毒為豬隻專屬疾病、不屬人畜共通傳染病，且不耐高溫，加熱至56℃維持70分鐘、60℃加熱20分鐘或70℃加熱即可完全失活；國內屠宰場均設有駐場獸醫師，於屠宰前後逐隻檢查、肉品經檢驗合格後方可出場上市；只要購買來源清楚、標示完整且合法的豬肉產品，即可安心食用。

▲南投縣肉品市場配合中央政策，5天內暫停屠宰、全區域消毒。。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

縣府衛生局表示，今年截至目前針對縣內製造業、超市、量販店、攤商、傳統市場及餐飲業等地販售的豬肉產品，進行產地來源標示查核及產品抽驗，共計查輔導797家業者(製造業36家、餐飲業701家、販售業60家)，並抽驗65件豬肉及相關製品，檢驗項目包含動物用藥、乙型受體素及食品添加物等，檢驗結果全數符合規定。

衛生局強調，若業者刻意使用病豬或斃死豬作為食品原料，依據《食品安全衛生管理法》第15條及第44條規定，最高可處2億元罰鍰，情節重大者並得勒令停業或廢止登錄，也呼籲食品業者應確保肉品來源合法、標示清楚，民眾應選購信譽良好、包裝完整的產品，避免購買來路不明的豬肉或製品，共同守護食品安全，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不用急！普發現金11／5開放預登記　身分證尾數分流先上路
司機痛打高中生「一票人叫好」　律師傻眼：公民老師要哭了
1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上
快訊／桃園倉庫大火尋獲2屍！
普發萬元「10類人」千萬別網路登記！
明年4月新生兒也可領1萬！　財政部曝規劃
NBA爆震撼醜聞！球員、明星主帥被捕
風太大奇景！瀑布「逆轉」飛起來　驚呆2萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防堵非洲豬瘟！南投肉品市場、養豬戶積極清消　營養午餐調整菜色

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會　啟用智慧生態教育基地

非洲豬瘟病毒不傳人但恐病死豬竄市面　南投衛局加強稽查肉品來源

廚餘暫停養豬防非洲豬瘟　投縣籲廚餘瀝乾回收、不明豬肉丟垃圾車

矯正機關技藝成果齊聚台南　2025年聯合展售會登場

風太大奇景！新北路人見瀑布「逆轉」飛起來　驚呆2萬人

非洲豬瘟警報再起！　金門急查豬肉市面

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

防堵非洲豬瘟！南投肉品市場、養豬戶積極清消　營養午餐調整菜色

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會　啟用智慧生態教育基地

非洲豬瘟病毒不傳人但恐病死豬竄市面　南投衛局加強稽查肉品來源

廚餘暫停養豬防非洲豬瘟　投縣籲廚餘瀝乾回收、不明豬肉丟垃圾車

矯正機關技藝成果齊聚台南　2025年聯合展售會登場

風太大奇景！新北路人見瀑布「逆轉」飛起來　驚呆2萬人

非洲豬瘟警報再起！　金門急查豬肉市面

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

不用急！普發現金11／5開放預登記　身分證尾數分流先上路

無限符號珠寶變出絲帶線條　FRED鑲上梨形鑽更閃

26歲張豐豪「降齡」演高中生　不敢直視黃秋生「嚇爛又榮幸」

范戴克揭利物浦止跌內幕！球員閉門會議重燃鬥志　強調擁抱壓力

法官愛上新婚女法助理遭啟動調查　律師夫提告曝超心痛過程

美國線運價出現缺口　馬士基報價少逾3百美元、盟外船減收2百美元

LPGA國際皇冠盃首日　徐薇淩助世界隊逆轉勝日本並列B組第一

1日4震「震央一樣」中部人想起921　縣府發文：南投今有點上下抖

800萬圓夢獎金開徵中　帝亞吉歐KEEP WALKING計畫開跑　

快訊／尋獲2屍！桃園倉庫大火　是否失聯網拍夫妻待確認

【陽明山土石滑落】恐怖第一視角曝光！廂型車整輛被帶走

地方熱門新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰

新北瀑布逆轉飛起來　驚呆2萬人

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

更多熱門

相關新聞

住處遭蒐證　台中豬農父子訊後請回

住處遭蒐證　台中豬農父子訊後請回

台中市梧棲區一間養豬場被檢出疑似非洲豬瘟，檢方立即展開調查。今（23）日同時傳喚豬農陳男、陳男兒子，並前往其住處保全證據及勘驗，2證人訊後均請回。

怕買不到豬肉？　經部：台糖冷凍豬肉庫存能撐1個月

怕買不到豬肉？　經部：台糖冷凍豬肉庫存能撐1個月

非洲豬瘟警報再起！金門急查豬肉市面

非洲豬瘟警報再起！金門急查豬肉市面

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

關鍵字：

非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／中信金出手！　董事會通過三商壽併購價碼

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面