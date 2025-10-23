非洲豬瘟病毒不傳人但恐病死豬竄市面　南投衛局加強稽查肉品來源

▲南投縣衛生局加強稽查豬肉製品來源，嚴防非法豬肉流入市面。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部22日公布臺中市疑似非洲豬瘟案例，南投縣衛生局表示，非洲豬瘟對人體並無感染風險，籲請民眾毋須恐慌，該局將持續加強稽查市售豬肉及其製品來源，確保民眾食用肉品安全無虞。

據衛福部食藥署指出，非洲豬瘟病毒為豬隻專屬疾病、不屬人畜共通傳染病，且不耐高溫，加熱至56℃維持70分鐘、60℃加熱20分鐘或70℃加熱即可完全失活；國內屠宰場均設有駐場獸醫師，於屠宰前後逐隻檢查、肉品經檢驗合格後方可出場上市；只要購買來源清楚、標示完整且合法的豬肉產品，即可安心食用。

縣府衛生局表示，今年截至目前針對縣內製造業、超市、量販店、攤商、傳統市場及餐飲業等地販售的豬肉產品，進行產地來源標示查核及產品抽驗，共計查輔導797家業者(製造業36家、餐飲業701家、販售業60家)，並抽驗65件豬肉及相關製品，檢驗項目包含動物用藥、乙型受體素及食品添加物等，檢驗結果全數符合規定。

衛生局強調，若業者刻意使用病豬或斃死豬作為食品原料，依據《食品安全衛生管理法》第15條及第44條規定，最高可處2億元罰鍰，情節重大者並得勒令停業或廢止登錄，也呼籲食品業者應確保肉品來源合法、標示清楚，民眾應選購信譽良好、包裝完整的產品，避免購買來路不明的豬肉或製品，共同守護食品安全，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。