地方 地方焦點

濕地賞鳥新亮點！2025觀鳥馬拉松引爆鳥類熱潮

▲▼ 2025臺灣國際觀鳥馬拉松，10月24日開放報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2025臺灣國際觀鳥馬拉松，10月24日開放報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2025臺灣國際觀鳥馬拉松邁入第13屆，今年活動再升級，報名組數由30組倍增至60組，規劃了一系列熱鬧活動，盛況將延續至2026年3月，今23日縣長翁章梁出席記者會，與雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能共同宣傳，盼雲嘉南濱海的賞鳥生態旅遊成為國旅新亮點。

▲▼ 2025臺灣國際觀鳥馬拉松，10月24日開放報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

雲嘉南管理處指出，嘉義布袋、台南北門及七股已陸續發現黑面琵鷺成群蹤影。嘉義鰲鼓濕地森林園區在10月初已觀測到超過20科、35種、2,000多隻鳥類棲息；而台南三寮灣更是出現了有北歐貴族之稱「流蘇鷸」及「琵嘴鷸」、「跳鴴」等稀珍鳥種。

眾所期待的國際觀鳥馬拉松將於12月6至7日在布袋濕地生態園區盛大舉行，這場結合山海、連續24小時不間斷的觀鳥賽事，邀請多國隊伍共襄盛舉，10月24日中午12:00於伊貝特報名網正式開放報名。

雲嘉南管理處表示，因應往年報名踴躍，今年報名組數倍增至60組，還包含了5組國外隊伍，希望吸引更多親子與新手鳥友共同體驗賞鳥樂趣，並強化國際合作。

▲▼ 2025臺灣國際觀鳥馬拉松，10月24日開放報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，雲嘉南管理處為推動智慧觀光，結合科技與賞鳥解說，打造「3D翼翔號」，運用3D AI掃描與裸視3D技術重現濕地鳥類風采，無須頭戴厚重裝置，即可裸視身歷其境欣賞鳥類細緻羽紋與介紹，翁縣長在現場也親自體會科技功能。

徐振能指出，一般馬拉松都是42公里的長距離跑步運動，但觀鳥馬拉松則是帶著望遠鏡到雲嘉南縣市的賞鳥景點觀察鳥類，台灣有數百種鳥類及特有種，吸引眾多大自然愛好者開著車、帶著望遠鏡，一起走入這場療癒身心的旅遊模式。

▲▼ 2025臺灣國際觀鳥馬拉松，10月24日開放報名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，全世界愛好賞鳥的人非常多，世界各地很多大都市也都有規劃濕地讓人欣賞大自然生態，嘉義縣沿海在冬季時也有上百種候鳥到來，其中最有名的就是黑面琵鷺，未來嘉義縣也將跟雲嘉南管理處合作，在沿海規劃賞鳥的活動及場域，布袋目前也正在新建濱海教育館，建築物後方就是很好的賞鳥點，希望未來有更多的建設，能在不干預生態的情況下讓鄉親貼近自然、解放身心靈。

觀鳥馬拉松鳥類生態雲嘉南風景管理處

