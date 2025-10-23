　
    • 　
>
地方 地方焦點

新版財劃法上路　饒慶鈴：穩健用財守護民生

▲新版財劃法上路，穩健用財守護民生。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲新版財劃法上路，穩健用財守護民生。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣議會第20屆第6次定期大會22日開議，縣長饒慶鈴23日上午親赴縣議會進行施政總報告，針對新版《財政收支劃分法》上路後的施政方向與財務布局提出說明。饒縣長指出，修法後台東縣可望增加131億元的統籌分配稅，但中央同步減少一般性與計畫型補助，並要求地方政府負擔更多配合款。面對新的財政挑戰，縣府將堅持「把每一分預算用在民生」的原則，審慎規劃支出結構，集中投入防災整備、交通建設與公共服務，確保施政穩健推進。

饒慶鈴表示，縣府在財政緊縮下仍以民生安全為優先，汛期前已完成太平溪、太麻里溪、金崙溪等河川清疏工程，經費達5.06億元，清出約300萬立方公尺土石。金崙溪與太麻里溪在中央核定前即先行動用災害準備金整治，展現超前部署的決心。未來縣府將持續推動南王地區雨水下水道新建、綠色隧道與太平橋交會處排水改善、豐原區護岸及太平溪堤防整建等工程，從根本改善淹水問題，保障居民生命財產安全。

在交通與港區建設方面，縣府多項計畫正同步推進。富岡港客運服務中心預計明年上半年完工，綠島漁港災後復建可望於明年4月完成，蘭嶼開元港候船室與風雨走廊工程則預計明年初動工。縣府也整合TTGO跨鄉鎮巴士、市區普悠瑪客運、YouBike百站據點、幸福巴士及TPASS月票制度，落實交通平權理念，讓偏鄉交通更便捷與普及。

在人事與用人政策上，饒慶鈴指出，縣府推動多項「暖心政策」以穩定人力與留住人才。約聘僱人員薪資結構全面調整，可依考績晉級調薪；工程、醫護與資訊職代人員起薪同步提升，具工程證照者起薪可達5至6萬元，正式人員並可領取留任獎金。縣府也活化公教會館作為員工宿舍，完成8所學校老舊宿舍整建，明年將啟動7校重建計畫，營造更舒適的生活環境。

在醫療與社福方面，縣府推動全縣8處衛生所新建或整建，並補助汰換醫療儀器，同時與義大、高醫、慈濟及門諾醫院合作開設專科門診與遠距醫療服務，提升偏鄉醫療量能。縣府更以自籌預算突破中央規範，為客家人口未達五成的村里新設10座伯公站，推動多元文化共融，並榮獲全國社安網評比第一。此外，縣府首創跨縣市「城市幣流通」合作，結合TTPush、雲林幣與NewTaiPAY，促進地方經濟循環。

饒慶鈴強調，文化觀光仍是帶動地方發展的重要引擎。自2021年推動「無圍牆巨蛋」系列演唱會以來，至2024年累積參與人次逾百萬，活動產值高達25.21億元，成功打造屬於台東的音樂品牌。2026年縣府將舉辦「台東博覽會」，以縣立體育館為主場館，串聯全縣展館推出「台東時光走廊」、「創新創意嘉年華」、「教育博覽會」等系列活動，目前已有43家廠商、141件品牌授權參與，展現城市創新與文化能量。

饒慶鈴最後表示，面對財政制度變革與多重外在挑戰，縣府團隊將持續秉持「開放、整合、創新」的施政原則，勇於任事、穩健用財、強化執行力，讓資源更有效回應地方需求。她也強調，縣府將以「慢經濟」為核心理念，攜手鄉親共創宜居、永續的幸福台東。

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

