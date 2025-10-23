　
地方焦點

歌手夫妻為公益獻唱　創世台東院餐會暖心開場

▲歌手夫妻為公益獻唱，創世台東院餐會暖心開唱。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應11月22日「創世基金會台東院公益餐會」，金曲歌后郭婷筠與實力派歌手彭正夫婦23日上午特別提前到院關懷獻唱，為活動暖身。院內長期臥床的植物人院民在治療師協助下，透過手寫板點歌與兩位歌手互動，現場洋溢溫馨氣氛。此次探訪不僅為院民帶來音樂與陪伴的力量，也藉由行動呼籲社會大眾支持公益餐會，為創世花蓮新院的建設盡一份心力。

彭正表示，自己曾在意外中全身有40％嚴重燒燙傷，歷經漫長的復健過程，深知身心煎熬的痛苦，幸得家人與當時女友、現任妻子郭婷筠不離不棄，才能重新站上舞台。他感性地說：「那段時間讓我體會到支持與陪伴的重要，也更能理解植物人家庭的無助與艱辛。」因此，能以歌聲回饋社會、傳遞愛的力量，對夫妻倆而言別具意義。

即將登場的公益餐會將邀請郭婷筠、彭正及歌手吳美琳輪番演出，帶來多首膾炙人口的經典曲目，並由在地舞團帶來精采表演與互動橋段，期望讓參與民眾在享用美食之餘，也能感受音樂與公益交織的感動，共同為花蓮新院籌募經費。

創世基金會台東院院長王玉鳳表示，十年前台東院的成立，正是靠著全台善士的愛心捐助，才得以幫助無數植物人家庭重拾希望。如今花蓮建院刻不容緩，特別是在光復鄉日前遭受重大水災後，更凸顯安全照護環境對臥床院民的重要性。她感謝社會各界率先響應，包括縣議員黃治維、代表陳俊宏、威豪健身集團、台東縣青年聯合協會與茂群交通股份有限公司等企業與團體，共同拋磚引玉、展現在地溫情。

餐會每張餐券1200元、每桌12000元（可10人用餐），亦可轉贈弱勢家庭享用，所有收益將全數用於花蓮新院建設。王玉鳳誠摯呼籲各界踴躍參與，「每一份支持，都是幫助一個家庭重獲希望的力量。」

報名專線：(089)220-848 公益餐會小組
劃撥帳號：50173235 戶名：創世基金會（請註明「公益餐會」）

