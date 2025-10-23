台東縣府攜手民眾成功移除綠鬣蜥　籲全民共同守護生態家園

▲台東縣府攜手民眾成功移除綠鬣蜥。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東森林公園近日出現外來入侵種綠鬣蜥，經熱心民眾發現並通報縣議員轉知台東縣政府後，縣府隨即啟動應變機制，並由農業部林業及自然保育署台東分署與生態團隊組成巡查小組前往現場處理，成功移除入侵個體，展現公私協力的防治成效，及時阻止外來種對當地生態的威脅。

台東縣政府農業處指出，綠鬣蜥原產於中南美洲，為外來入侵種，因在台灣缺乏天敵且繁殖力強，常對農作物、魚塭與堤岸結構造成破壞，甚至可能攜帶寄生蟲與沙門氏菌，威脅農業與生態安全。縣府依據農業部《外來入侵種綠鬣蜥移除指引》長期推動防治工作，不僅強化野外族群監測與源頭管理，也透過教育宣導與社區通報機制，降低外來種對生態及農業造成的衝擊，達到防治與教育並重的目標。

農業處提醒，綠鬣蜥移除作業涉及專業技術與安全風險，應交由受過訓練、具備相關知識與設備的專業人員執行，作業過程須以人員、民眾與動物安全為首要原則，並依現場環境採取最適當且人道的移除方式。

農業處進一步強調，綠鬣蜥入侵的主要來源為人為棄養，且該物種已公告禁止飼養。社會大眾在關注相關議題時，應以科學、理性與尊重生命的態度面對，避免以獵奇或誇張手法報導，以免模糊防治焦點。唯有凝聚全民共識，才能落實外來種防治、維護生態平衡。

民眾如發現疑似綠鬣蜥蹤跡，可撥打「1999縣民服務專線」或聯繫「台東縣政府農業處林務保育科（089-343611）」，共同守護台東的農業與自然生態家園。