批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

記者崔至雲／台北報導

台中梧棲養豬場傳出疑似非洲豬瘟確診案例，為全台首次出現本土疫情，引發各界震驚。國民黨立委許宇甄23日指出，早在2018年中國大陸非洲豬瘟爆發時，國內專家與地方政府即建議全面禁止廚餘養豬，但時任行政院長賴清德卻以「地方想到什麼就做什麼」駁回，如今疫情爆發，證明中央當年的錯誤判斷，讓全民為其糊塗決策付出代價。

許宇甄指出，當年雲林縣長張麗善為防範疫情，率先宣布全縣禁止廚餘養豬，展現地方政府的遠見與責任感。反觀中央卻遲遲不願採取行動，甚至批評地方「不尊重中央指揮」。事實證明，真正的問題不在地方執行，而在於中央的遲疑、拖延與輕忽。這場防疫破口，正是政治凌駕專業的後果。當年政府說要推動禁止廚餘餵豬，然後呢？就沒有然後了!

許宇甄痛批，台灣今年五月才剛取得「豬瘟非疫國」認證，五個月後就爆發非洲豬瘟，這不僅重創農業形象，更動搖國際信任。民進黨政府已執政九年，對於廚餘管理規範，始終缺乏系統性思維與前瞻規畫。2021年越南走私肉品被驗出非洲豬瘟陽性時，農委會（現為農業部）只宣布暫停廚餘養豬一個月，隨即恢復廚餘使用。政策搖擺反覆，讓病毒有機可乘，如今釀成全國性危機。

許宇甄強調，養豬產業是我國農業的命脈。全台目前有 5,552 個養豬場、在養總頭數約 506 萬頭，主要集中在雲林縣 151.4 萬頭（29.9%）、屏東縣 100.5 萬頭（19.9%）、彰化縣 75.4 萬頭（14.9%）、台南市 57.5 萬頭（11.4%），合計占全國 76%。這不僅是地方經濟的根基，更帶動飼料、屠宰、運銷、加工等龐大產業鏈，年產值超過 1,500 億元、從業人員約 60 萬人。任何一次疫病失守，都不只是防疫問題，而是整個農業經濟體系的潰堤。

許宇甄認為，當年賴清德的錯誤判斷，讓台灣的防疫政策背離科學，也讓地方政府防疫難以貫徹。賴清德的私心決策，不僅打擊了地方縣市的自主防疫決心，更讓豬農陷於兩難，這樣的決策邏輯，根本是拿養豬產業安全與農民生計作政治實驗。如今非洲豬瘟再度進入台灣，政府卻仍未痛定思痛，只在入境口岸加派檢疫、提高罰則，卻不敢正視問題核心，那就是賴清德時期錯誤的政策思維仍在延續、荼害養豬產業。

許宇甄表示，非洲豬瘟病毒極度耐存，可在肉製品中存活數月，只要廚餘處理稍有疏失，防疫即告失守。賴清德當年的反對決策，是台灣防疫體系最沉重的打擊。這不是單一行政失誤，而是政治傲慢凌駕專業、意識形態壓過科學的結果。若今天仍不正視這個錯誤，未來付出的代價，將不只是豬產業的倒下，而是整個政府防疫信用的崩解。是人民與消費者。

許宇甄最後表示，台灣花了二十年才走出口蹄疫的陰影，如今非洲豬瘟再度來襲，這不是天災，而是人禍。中央的遲疑、妥協與反覆，正是這場防疫災難的根源。若賴清德政府仍不願深切檢討，台灣恐將在一次又一次的錯誤中失去人民的信任。

