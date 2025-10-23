台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬　盧秀燕：禁止打包

記者鄧木卿／台中報導

針對疑似非洲豬瘟疫情，台中市副市長黃國榮今（23）日上午表示，教育局已要求校園營養午餐禁吃溫體豬肉直到11月底；衛生局10月底前要查核至少500件豬肉加工業者等，確保肉品來源安全。而市長盧秀燕下午陪同行政院長卓榮泰視察前進應變中心時，更要求各級學校禁止打包剩餘食物，如果學校對豬肉來源有疑慮，也可調整菜單，改以魚、雞、蛋或豆製品作為替代食材，兼顧學生營養均衡。

▲台中市市長盧秀燕宣布，營養午餐11月底禁吃溫體豬，且禁止打包。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市副市長黃國榮宣布，營養午餐11月底禁吃溫體豬，3天內清查168場豬場確保安全。（圖／記者鄧木卿攝）

黃國榮上午再次召開記者會，出席者包括農業局長張敬昌、經發局長張峯源、教育局副局長郭明洲、衛生局長曾梓展、環保局長陳宏益，以「嚴格稽查，有查必報」原則把關豬隻，降低傳染病散播，共同守護市民食安。

教育局部份，中市所有學校使用CAS冷凍豬肉的產品烹煮營養午餐，即日起禁止使用溫體豬肉，直到11月底，廠商可改換魚肉、雞或蛋豆類的製品，禁止學校師生打包午餐剩食，避免後續相關傳播的風險。

衛生局部份，加大稽查力度，涵蓋豬肉加工業者、販售業者、餐飲業者及電商通路等供應鏈，預計10月底前查核超過500件，確保市民食安無虞，呼籲市民安心選肉3守則，選購具合格標章豬肉、豬肉徹底煮熟後食用、勿購買來源不明或走私肉品。

▲教育局副局長郭明洲。

環保局部份，禁止廚餘養豬，改採能源化或肥料化方式處理，確保廚餘去化無虞，呼籲民眾回收廚餘前，請瀝除水分後分類排出。

經發局部份，追蹤中市公有市場30處、193家和民間市場13處、40家的生鮮豬肉攤，經查攤商所販售的肉品為昨日中午12點前進貨，豬肉價格尚無明顯的波動。

針對外界質疑感染豬隻不是焚燒，而是掩埋方式，是否造成二度傳染？農業局長張敬昌表示，根據動物傳染病防治條例第23條，後續可依掩埋、化製或焚燒，中央並沒有硬性規定，台中市認為掩埋較為合適，而且掩埋場地合法。

至於傳染來源為何？張敬昌說，非洲豬瘟病毒非常頑強，在冷凍或冷藏豬肉內可存活半年，即使在常溫37度C，也可存活數周，國人食用前應高溫烹煮，才可殺死病毒。

▲衛生局長曾梓展。