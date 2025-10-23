　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／4豬隻賣到彰化！1豬隻10天前「已屠宰販售完畢」　流向6縣市

▲▼ ▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，動保處消毒 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，動保處緊急消毒 。（圖／記者許權毅攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

台中市梧棲區一處養豬場爆出疑似非洲豬瘟病例，台中市衛生局指出，該養豬場出貨的28頭豬隻流向台中、彰化、嘉義等3個縣市，其中4隻451公斤豬肉出貨到彰化。對此，彰化縣衛生局緊急說明4豬隻的處理情形。

台中市衛生局長曾梓展23日上午指出，28頭豬隻中，有23隻出貨到台中12處，其中個人戶為10處19隻、公司戶為2處4隻，豬隻重量2878公斤；4隻販售至彰化2處商家，豬隻重量451公斤；最後1隻豬隻則是出貨至嘉義，重量為96.5公斤。而這28頭豬隻總重為3425.5公斤，曾梓展強調，將持續往下追查肉品流向。

對此，彰化縣衛生局緊急出面，表示彰化縣衛生局接獲台中市衛生局通報後，已立即針對這批接觸豬隻及其後續肉品流向展開全面追查與管制措施。

彰化縣衛生局針對疑似接觸豬隻的處理情形說明，經查，其中1隻豬隻已確定退回台中市大安區肉品市場2隻豬隻已於大安區肉品市場完成屠宰，其肉品與健康豬隻肉品一同販售至彰化縣某肉品加工廠；最後1隻豬隻則於10月13日販售至彰化縣另一家肉品加工廠，經屠宰後於10月14日出貨至下游零售商並當日全數販售完畢

彰化縣衛生局針對由加工廠流出的肉品，已流向下游零售商，銷售縣市包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、臺南市、高雄市。彰化縣衛生局緊急通知6縣市衛生局協助清查下游零售商的產品流向，確保全面監控。

彰化縣衛生局指出，業者已預防性停售尚未售出的肉品，以防止進一步擴散風險。衛生局將持續與台中市衛生局及其他相關單位密切合作，進行後續追蹤與檢驗，確保食品安全。

另外，嘉義縣衛生局接獲消息，其中1頭豬（約96.5公斤）流入嘉縣某肉品加工業者通報後，隨即啟動稽查作業，經查該豬隻經分切後販售市場攤販，已全數賣出。

▲台中市通報疑似非洲豬瘟案例，該養豬場13日已出貨28頭豬，其中1頭豬流入嘉義，嘉義縣衛生局稽查。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義縣衛生局稽查。（圖／記者翁伊森翻攝）

10/21 全台詐欺最新數據

多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬

台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬

針對疑似非洲豬瘟疫情，台中市副市長黃國榮今（23）日上午表示，教育局已要求校園營養午餐禁吃溫體豬肉直到11月底；衛生局10月底前要查核至少500件豬肉加工業者等，確保肉品來源安全。而市長盧秀燕下午陪同行政院長卓榮泰視察前進應變中心時，更要求各級學校禁止打包剩餘食物，如果學校對豬肉來源有疑慮，也可調整菜單，改以魚、雞、蛋或豆製品作為替代食材，兼顧學生營養均衡。

修法全面禁用廚餘餵豬？　國民黨團：先徵詢各方意見再決定

修法全面禁用廚餘餵豬？　國民黨團：先徵詢各方意見再決定

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

眼中只有購物節？　林楚茵秀單據：拖到20日下班才寄病死豬檢體

眼中只有購物節？　林楚茵秀單據：拖到20日下班才寄病死豬檢體

