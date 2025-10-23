葫蘆埤玩埤一夏！教育局推融合教育×適應體育　市民體驗無障礙運動

▲教育局於葫蘆埤自然公園設置適應體育體驗攤位，吸引民眾親身參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣融合教育與適應體育觀念，台南市教育局結合觀光旅遊局於官田葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」活動，透過體驗攤位與互動遊戲，讓市民在享受湖畔風光的同時，也能認識身心障礙者運動需求與無障礙參與的重要性。

市長黃偉哲表示，市府持續推動友善無障礙環境，除硬體設施改善外，更透過跨局處合作，提供身心障礙者在文化、體育與生活參與上的支持，希望讓每位市民都能安心參與公共活動，打造更具包容力的城市。

教育局長鄭新輝指出，融合教育不只是滿足身心障礙學生的學習需求，更重要的是讓一般民眾學習尊重差異、理解彼此。本次活動結合觀旅局資源，設有適應體育體驗區，現場展示各式運動輔具，如輔助投球器材、簡易輪椅運動裝備等，民眾可實際體驗，感受不同能力者同樣能透過輔具參與運動。

教育局表示，適應體育不僅是競技運動的一環，更是促進社會共融、健康共好的橋樑。藉由在自然休閒場域辦理體驗活動，期望讓更多市民了解運動輔具與友善參與概念，將尊重與理解落實於日常生活。

現場參與的市民黃先生分享，透過體驗了解身心障礙朋友在運動上的需求，也更願意未來邀請身邊的障礙者一起到公園運動，讓運動成為沒有隔閡的交流方式。